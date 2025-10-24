Pre-shower make-up perché tutte ne parlano? Il trend che sta facendo impazzire tutti

Negli ultimi mesi, sta spopolando la nuova moda del pre-shower make up, tutti ne parlano e nessuno riesce a farne almeno. Tu sai di cosa si tratta? Oggi ti sveleremo tutto, così sarai tu a decidere se farlo o meno.

Cos’è il pre-shower make-up? Tutto quello che non sai ancora

Non si parla altro che del pre-shower make-up è la tendenza beauty più discussa del momento. Sai cosa significa? Truccarsi prima di lavarsi, ma serve davvero o è solo un rituale social da seguire per moda? Scopriamo insieme perché il pre-shower make-up sta spopolando e cosa c’è di buono dietro questa abitudine apparentemente assurda.

Il termine “pre-shower make-up” indica letteralmente truccarsi prima di fare la doccia, può sembrare contraddittorio, ma in realtà nasconde un’idea più profonda. Non si tratta di uscire truccate dal bagno, bensì di dedicarsi qualche minuto di coccola e motivazione prima di iniziare la routine quotidiana. Molte ragazze, infatti, raccontano che mettere un po’ di blush o mascara prima della doccia le fa sentire subito più curate e di buon umore, come un piccolo boost di autostima mattutino.

Ormai tutte ne parlano soprattutto sui social, il pre-shower make-up è diventato una sorta di rito di self-love. Non serve per apparire, ma per ritrovare una connessione con sé stesse, soprattutto nelle giornate più difficili e stancanti. Il trucco viene poi rimosso sotto la doccia, come se fosse un gesto liberatorio, un modo per lasciare andare lo stress e iniziare la giornata con un’energia nuova. Che genialata!

Alcuni beauty creator, non tutti, affermano che questo mini trucco, ma fatto con prodotti leggeri e cremosi, può migliorare la circolazione del viso grazie al massaggio durante l’applicazione, preparando la pelle al detergente e al vapore della doccia.

Come si procede?

Vediamo in dettaglio come farlo. Non servono grandi prodotti, ma bastano pochi gesti e un tocco di colore. La prima cosa è detergere leggermente il viso con un’acqua micellare per rimuovere eventuali residui. Andare poi ad applicare una crema idratante leggera o un primer luminoso. Distribuire un velo di blush in crema o tinta labbra sulle guance per dare colore. Aggiungi un tocco di mascara o balsamo colorato per le labbra. Solo adesso si può entrare nella doccia.

Proprio durante la doccia, il vapore e il calore aiutano la pelle ad assorbire meglio l’idratazione, e il trucco si scioglie dolcemente senza stressare l’epidermide. Pre-shower make-up è più che una tendenza beauty rappresenta un modo diverso di vivere la propria femminilità e autostima. Non serve per apparire perfette, ma per sentirsi bene, anche per pochi minuti davanti allo specchio. In fondo, non è importante quanto duri il trucco: quello che resta è la sensazione di aver fatto qualcosa per sé.