Questa è la nuance che vorrai indossare fino alla fine della prossima stagione (e non solo)

Tra i colori protagonisti del 2025 spicca lui, il poppy red. Una sfumatura di rosso vivace ed eccentrica da indossare in ogni occasione, scopri come!

Sta diventando protagonista assoluto di questa calda stagione e molto probabilmente lo vedremo anche nei mesi successivi, di cosa stiamo parlando? Del “poppy red“, il colore di tendenza che sta prendendo sempre più piede nel mondo della moda.

Dai maxi dress agli accessori minimal e delicati, il rosso papavero è una tonalità che si addice a un look elegante, raffinato, vivace e anche sensuale. Da indossare in ogni occasione, se vuoi rimanere al passo con le tendenze e il poppy red è una delle tue nuance preferite, ecco come sfoggiarlo a partire da quest’autunno!

Colore poppy red, la tendenza moda del 2025 che non vorrai lasciarti sfuggire

Il rosso è senza ombra di dubbio un colore adatto a tutte le stagioni. Lo puoi indossare in inverno, specialmente sotto il periodo natalizio, e continuare a sfoggiarlo per tutta la primavera declinato in accessori e capi d’abbigliamento chic.

Anche in queste settimane è stato scelto come colore protagonista dei look estivi, specialmente per quanto riguarda gli outfit da sera. Per capire meglio di cosa stiamo parlando, analizziamo bene le caratteristiche di questa sfumatura di rosso: il poppy red è vivace, acceso e il suo nome deriva proprio dal fiore del papavero; è versatile ed è perfetto per look sensuali, eccentrici e audaci.

Come abbinare il rosso papavero quest’inverno? Queste idee di look puoi seguirle anche nel periodo estivo, purché il rosso rimanga protagonista indiscusso dell’intero look. Una delle nuance che si addice perfettamente a questa tipologia di rosso è il blu, colore che vediamo al centro dell’attenzione fino alla fine del 2025. Il contrasto con il nero lo rende ancora più sensuale, mentre il bianco conferisce un aspetto più delicato e romantico.

Se ami osare con gli outfit, indossa il rosso con un capo d’abbigliamento verde. Qui dovrai capire come poter giocare con i colori, altrimenti l’effetto “albero di Natale” è assicurato. Scegli un colore che padroneggerà l’outfit, l’altra nuance dovrà essere messa in secondo piano.

Qualora ti dovesse sembrare un colore troppo esagerato per i tuoi gusti, opta per un accessorio: indossa un classico tubino nero e abbinalo a una pochette poppy red, il risultato finale ti lascerà senza parole.

Chi ama osare con i colori non riuscirà fare a meno di questo colore impossibile da non amare!