Ponti e festività 2024: le date da segnare in calendario

La lista dei ponti e delle festività 2024 con le date da segnare in calendario per organizzare le vacanze o le gite nei weekend lunghi.

Vediamo nel dettaglio quali saranno i ponti e le festività del 2024 in modo da avere già un quadro chiaro dei giorni in cui poter programmare un viaggetto o una gita fuori porta ma anche le vacanze vere e proprie.

Anche per quest’anno ci sono diverse date in cui sono previsti dei ponti per poter organizzare dei giorni di vacanza e sfruttare un periodo più lungo lontano da casa e dal lavoro.

Festività e ponti del 2024, tutte le date in calendario

Per avere già un quadro chiaro della situazione elenchiamo tutte le date delle festività e dei ponti in cui sarà possibile organizzare ferie e viaggi in modo intelligente e soprattutto strategico per usare meno giorni di ferie da lavoro.

Come potete notare dalla lista dei giorni delle festività del 2024 il primo dell’anno cade di lunedì mentre il giorno della Befana è un sabato. Poi è possibile organizzare ponti a cavallo della Festa di Liberazione, dato che è un giovedì, così come a Ferragosto. Altra data che si può sfruttare per un ponte è il primo di novembre, si potrebbe programmare una gita alla scoperta dei borghi d’Italia più belli da visitare in un weekend.

Capodanno 1 Gennaio 2024 è un lunedì

Epifania 6 Gennaio 2024 è un sabato

Pasqua 31 marzo è una domenica

Pasquetta 1 aprile è un lunedì

Festa della Liberazione 25 Aprile 2024 è un giovedì

Festa dei Lavoratori 1 Maggio 2024 è un mercoledì

Festa della Repubblica 2 Giugno 2024 è una domenica

Ferragosto 15 Agosto 2024 è un giovedì

Giorno di Tutti i Santi 1 Novembre 2024 è un venerdì

Giorno dell’Immacolata 8 Dicembre 2024 è una domenica

Natale 25 Dicembre 2024 è un mercoledì

Giorno di Santo Stefano 26 Dicembre 2024 è un giovedì

Giorno di San Silvestro 31 Dicembre 2024 è un martedì

A queste date si deve poi aggiungere anche la festività del Santo Patrono che, come sappiamo, cambia da città a città, e le pause previste per il calendario scolastico degli studenti, come Carnevale, che per il 2024 è in calendario il 13 febbraio 2024, giorno in cui si festeggia il martedì grasso, cioè l’ultimo giorno del Carnevale prima del periodo della Quaresima.

Purtroppo ci sono alcune festività che capitano di domenica, come la Festa della Repubblica del due giugno e l’otto di dicembre, la Festa dell’Immacolata. Ad ogni modo, organizzando bene i giorni di ferie per le vacanze si potrà godere di pause per un totale di 25 giorni sfruttando solo cinque giorni di ferie. E se avete un budget ridotto potete seguire questi trucchi per viaggiare senza spendere troppo e visitare posti bellissimi senza spendere una fortuna.