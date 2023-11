Novembre, il mese perfetto per scoprire i borghi più suggestivi d’Italia: dove andare per un weekend

Novembre si riconferma il mese dell’anno ideale per andare alla scoperta di luoghi suggestivi. Le mete per il week end perfetto: i particolari.

Il mese di novembre si riconferma essere particolarmente adatto ad un weekend rilassante nei borghi più belli del paese. Sono veri e propri luoghi magici che possono essere visitati in un fine settimana. Tra i più belli e a 40 km da Roma, figura Calcata: sembrerà di fare un salto nel passato, dove tutto si è fermato al medioevo. Suggestivo le passeggiate tra i vicoli e i cortili della città. nonostante sia stato abbandonato durante gli anni ’30, poiché poiché considerato poco sicuro, negli anni ’60 è stato nuovamente aperto ai suoi cittadini.

Nella Val Pusteria c’è il piccolo comune di Braies circa 1200 m metri di altezza: una piccolo angolo di paradiso immerso nel verde e che attira migliaia di turisti in modo particolare per la bellezza impareggiabile del suo lago. Il periodo autunnale è tra i migliori per andare alla scoperta di questa chicca delle Dolomiti: momento perfetto per organizzare anche un percorso percorso nei sentieri circostanti.

Ecco i borghi italiani da visitare in un week end

Facciamo un salto a Perugia, precisamente nella provincia di Bettona: si tratta di una piccolo comune le cui origini risalgono agli etruschi. Suggestivo il fatto che sia conservato e protetto all’interno di una cinta muraria molto solida. Inoltre, vale la pena affacciarsi dal famosa colle dove sarà possibile guardare dall’alto città quali Spello, Assisi e Perugia. Immancabile una passeggiata per le mie del centro storico, dove sono presenti numerose botteghe artigiane.

Per coloro i quali amano i colori dei laghi, Nesso sul lago di Como fa al caso vostro. Il piccolo comune è particolarmente legato al concetto di acqua, tanto è vero che si nasconde un luogo di interesse davvero eccezionale. Si tratta dell’Orrido di Nesso, ossia una gola che si è venuta a creare naturalmente e che vede l’unione di due torrenti che confluiscono in una suggestiva cascata.

Questo incredibile viaggio continua alla volta dell’Abruzzo, dove Scanno si riconferma essere uno dei comuni più visitati della regione. Viene considerato anche un ottimo punto di partenza per tutti coloro i quali sono interessati a percorsi di trekking e di escursionismo.

Particolarmente apprezzati anche Bienno, situato nel cuore della Val Camonica e il cui centro storico è conosciuto anche con il nome di paese delle sette torri. In ultimo, ma non per importanza, il Comune di Vipiteno che viene visto come una sorta di luogo fantastico, uscito dalle fiabe.