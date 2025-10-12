Pomodoro, olive e capperi | fidati, il merluzzo così spacca

Merluzzo alla puttanesca: pomodoro, olive e capperi per un piatto mediterraneo irresistibile. Tenero, profumato e facilissimo, fidati, il merluzzo così spacca davvero!

Merluzzo alla puttanesca: pomodoro, olive e capperi, tutto qui, ma con questo strepitoso sughetto fidati, il merluzzo spacca, provare per credere!

Non so te, ma io adoro quando un piatto semplice diventa qualcosa di speciale solo grazie al profumo del sugo che cuoce lento. E il merluzzo alla puttanesca è proprio così, pochi ingredienti e zero complicazioni, per un risultato da leccarsi i baffi. È il piatto perfetto quando vuoi portare in tavola qualcosa di gustoso senza passare ore ai fornelli. Fidati, il merluzzo in questa versione conquista chiunque, anche quelli che di solito “il pesce no, grazie”.

Pomodoro, olive e capperi, sono un trio che non delude mai, infatti il segreto è tutto nel sughetto, denso e profumato, che avvolge il merluzzo e lo rende tenero e saporito. Ti basta una scarpetta per capire che è una di quelle ricette che non stancano mai, d’altra parte con i sapori mediterranei vai a colpo sicuro, quindi fidati se ti dico, che ogni volta che la preparo sparisce in un lampo!

Merluzzo alla puttanesca: ti salva la cena senza stress!

Insomma, la cosa bella è che si fa in un attimo, senza quindi passaggi complicati e con solo pochi ingredienti fai un figurone. Che dici, allora, ti va di provare il merluzzo alla puttanesca? Dai, allaccia il grembiule, apri la dispensa e prepara una padella, vedrai che già il profumo che uscirà da quella cucina mentre cuoce, ti farà venire fame. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo di cottura: 20 minuti

Ingredienti per il Merluzzo alla puttanesca

Per 4 persone

700 g di filetti di merluzzo surgelati

1 scalogno

3-4 filetti di acciughe sott’olio

1/2 bicchiere di vino bianco secco

500 g di pomodori pelati

80 g di olive nere

Sale q.b.

Pepe q.b.

Come si prepara il Merluzzo alla puttanesca