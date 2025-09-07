Polvere in casa non ti temo, so come fare e ti tengo lontana

Posso dire addio alla polvere in casa, solo così ti tengo lontana, da quando adotto queste strategie ho risolto una volta e per tutte.

La polvere non la sopporto, non mi piace vederla su mobili, suppellettili o altri oggetti, soprattutto se si accumula negli angoli di casa. In passato ogni volta che la rimuovevo dopo un giorno me la ritrovavo ovunque, poi ho capito che sbagliavo. È stata mia nonna a darmi delle dritte, quindi se vuoi eliminare e prevenire la polvere in casa devi fare come me, sono certa che mi ringrazierai. Adotta queste strategie e non avrai più problemi.

Come eliminare la polvere in casa: fai come me e mi ringrazierai

La polvere invade tutta casa soprattutto in questo periodo che fa ancora caldo e abbiamo sempre le finestre aperte. Si annida ovunque dopo poche ore che l’abbiamo eliminata ce la ritroviamo dappertutto, sembra una corsa contro il tempo. Dopo aver seguito i consigli di mia nonna devo dire che la polvere non la temo più.

Tra le tante faccende domestiche, la più noiosa è togliere la polvere si annida ovunque in casa è un vero problema polvere soprattutto se ci sono soggetti allergici all’acaro della polvere, si può andare incontro a problemi seri come rinite allergica, prurito, asma bronchiale e raffreddore. Quindi rimuovere la polvere non è solo un problema estetico. Segui le strategie suggeritomi da mia nonna e mi ringrazierai.

La prima cosa da fare è togliere gli oggetti presenti su mobili, pensili, vanno spolverati uno ad uno, rimuovere la polvere con panni elettrostatici, così la cattura senza spostarla da una zona all’altra, ma non basta. Usare il piumino se si deve rimuovere la polvere in aree difficili come gli angoli e le superfici irregolari o non raggiungibili facilmente.

Sarebbe preferibile poi preparare una miscela di acqua e aceto di alcol, immergiamo un panno in microfibra, strizziamo e poi andiamo a pulire per bene tutte le superfici. Non usare l’aceto di alcol sul marmo e parquet trattato ad olio, ma usare prodotti specifici. In alternativa si può usare lo spray per mobili. Quando si rimuove la polvere si deve iniziare dalle parte più alta fino ad arrivare in basso visto che la polvere tende a cadere verso il basso, così eviterai di dover ripetere il lavoro più volte.

In alternativa alla soluzione di acqua e aceto di alcol si può preparare un detergente fai-da-te con prodotti naturali, vediamo come. Mettiamo in una bottiglia spray da 750 ml, 500 ml di acqua tiepida, un cucchiaio di sapone liquido neutro, poche gocce di olio essenziale al limone, chiudere e agitare. Puliamo per bene le superfici, lo spray si può conservare per alcune settimane, l’importante è agitare prima dell’uso.

Come tenere la polvere lontana?

Se vogliamo tenere lontana la polvere in casa ecco come procedere. La prima cosa da fare è eliminarla spesso per evitare che si possa accumulare. Inoltre sarebbe preferibile tenere le finestre e porte non aperte per molto tempo soprattutto nelle giornate ventose per evitare l’ingresso di polvere dall’esterno. Eliminare peluche e tappeti che possono solo accumulare polvere e ricorda di mettere lo zerbino all’ingresso di casa per pulire le scarpe e rimuoverle non appena si entra in casa. Provaci anche tu!