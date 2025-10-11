Il polpettone di tonno in friggitrice ad aria conquisterà proprio tutti: provalo e diventerà il pranzo di famiglia preferito del weekend

Se hai intenzione di conquistare la tua famiglia con una ricetta sfiziosa, prova il polpettone di tonno: cuocilo in friggitrice ad aria e otterrai un polpettone morbido dentro e croccante fuori!
Una ricetta perfetta da preparare in anticipo e conservare in frigorifero: il polpettone di tonno in friggitrice ad aria ti farà fare un figurone con tutti i presenti a tavola. Un’idea gustosa che conquisterà anche i più piccoli: prepara il polpettone e vedrai che i complimenti non tarderanno ad arrivare!
La ricetta per preparare un delizioso polpettone di tonno in friggitrice ad aria
Per preparare il polpettone di tonno non può mancare un ingrediente fondamentale: le patate. Grazie a loro otterrai non solo un piatto unico perfetto per conquistare gli ospiti della domenica, ma anche un polpettone morbido e saporito.
Scopri insieme a noi come preparare il polpettone di tonno che potrai consumare sia caldo che freddo!
Ingredienti
- 500 gr di patate
- 1 uovo
- 200 gr di tonno al naturale
- 2 zucchine
- 1 ciuffo di prezzemolo tritato
- 20 gr di olive denocciolate
- 20 gr di olio extra vergine di oliva
- 50 gr di pangrattato
- sale q.b.
- pepe q.b.
Procedimento
- La prima cosa da fare è lessare le patate in abbondante acqua bollente.
- Scolale e lasciale raffreddare completamente.
- Privale della buccia, poi schiacciale con uno schiacciapatate o con una forchetta.
- A questo punto dovrai unire in una ciotola le patate, il tonno al naturale e le uova che avrai sbattuto in precedenza con un pizzico di sale.
- Taglia a rondelle le olive, poi uniscile al resto degli ingredienti.
- Grattugia le zucchine, poi strizzale per bene con l’aiuto di uno strofinaccio.
- Condisci con sale, pepe, olio extra vergine di oliva e prezzemolo tritato.
- Amalgama il tutto, poi aggiungi metà del pangrattato.
- A questo punto dovrai spostare l’impasto su un foglio di carta forno.
- Forma il polpettone con le mani inumidite, poi passalo sul resto del pangrattato.
- Posiziona il polpettone nel cestello della friggitrice ad aria.
- Fai un giro d’olio su tutta la superficie e lascia cuocere per circa 20 minuti a 200 gradi. Gira il polpettone a metà cottura.
- Tira fuori e lascia intiepidire per qualche minuto, poi porta in tavola il tuo polpettone di tonno in friggitrice ad aria!
Concludi con un dessert autunnale: prepara i brownies cioccolato e castagne e farai un figurone!