Il polpettone di tonno in friggitrice ad aria conquisterà proprio tutti: provalo e diventerà il pranzo di famiglia preferito del weekend

Facile e veloce, la ricetta del polpettone in friggitrice ad aria ti conquisterà al primo assaggio

Se hai intenzione di conquistare la tua famiglia con una ricetta sfiziosa, prova il polpettone di tonno: cuocilo in friggitrice ad aria e otterrai un polpettone morbido dentro e croccante fuori!

Una ricetta perfetta da preparare in anticipo e conservare in frigorifero: il polpettone di tonno in friggitrice ad aria ti farà fare un figurone con tutti i presenti a tavola. Un’idea gustosa che conquisterà anche i più piccoli: prepara il polpettone e vedrai che i complimenti non tarderanno ad arrivare!

La ricetta per preparare un delizioso polpettone di tonno in friggitrice ad aria

Per preparare il polpettone di tonno non può mancare un ingrediente fondamentale: le patate. Grazie a loro otterrai non solo un piatto unico perfetto per conquistare gli ospiti della domenica, ma anche un polpettone morbido e saporito.

Scopri insieme a noi come preparare il polpettone di tonno che potrai consumare sia caldo che freddo!

Ingredienti

500 gr di patate

1 uovo

200 gr di tonno al naturale

2 zucchine

1 ciuffo di prezzemolo tritato

20 gr di olive denocciolate

20 gr di olio extra vergine di oliva

50 gr di pangrattato

sale q.b.

pepe q.b.

Procedimento

La prima cosa da fare è lessare le patate in abbondante acqua bollente. Scolale e lasciale raffreddare completamente. Privale della buccia, poi schiacciale con uno schiacciapatate o con una forchetta. A questo punto dovrai unire in una ciotola le patate, il tonno al naturale e le uova che avrai sbattuto in precedenza con un pizzico di sale. Taglia a rondelle le olive, poi uniscile al resto degli ingredienti. Grattugia le zucchine, poi strizzale per bene con l’aiuto di uno strofinaccio. Condisci con sale, pepe, olio extra vergine di oliva e prezzemolo tritato. Amalgama il tutto, poi aggiungi metà del pangrattato. A questo punto dovrai spostare l’impasto su un foglio di carta forno. Forma il polpettone con le mani inumidite, poi passalo sul resto del pangrattato. Posiziona il polpettone nel cestello della friggitrice ad aria. Fai un giro d’olio su tutta la superficie e lascia cuocere per circa 20 minuti a 200 gradi. Gira il polpettone a metà cottura. Tira fuori e lascia intiepidire per qualche minuto, poi porta in tavola il tuo polpettone di tonno in friggitrice ad aria!

Concludi con un dessert autunnale: prepara i brownies cioccolato e castagne e farai un figurone!