Polpette ricche di gusto | il segreto che non passa mai di moda

Polpette di carne, ricetta della nonna che non passa mai di moda: gusto ricco e consistenza imbattibile da preparare subito! Sai quelle ricette che non deludono mai? Ecco, le polpette di carne sono proprio così, perfette per ogni occasione, dalla cena in famiglia al pranzo della domenica. Profumo di casa, sapore ricco e quella consistenza che ti fa consolare dal primo morso all’ultimo, parola mia, non esiste niente di più soddisfacente. Il bello di questa ricetta sta nella semplicità degli ingredienti. Parliamo infatti di solo carne mista di buona qualità, mollica di pane, parmigiano, uova, prezzemolo e un pizzico di sale e pepe, eppure combinati così, il risultato è spettacolare. Fidati, e credimi che ricette come questa di certo non …

Polpette di carne, ricetta della nonna che non passa mai di moda: gusto ricco e consistenza imbattibile da preparare subito!

Sai quelle ricette che non deludono mai? Ecco, le polpette di carne sono proprio così, perfette per ogni occasione, dalla cena in famiglia al pranzo della domenica. Profumo di casa, sapore ricco e quella consistenza che ti fa consolare dal primo morso all’ultimo, parola mia, non esiste niente di più soddisfacente.

Il bello di questa ricetta sta nella semplicità degli ingredienti. Parliamo infatti di solo carne mista di buona qualità, mollica di pane, parmigiano, uova, prezzemolo e un pizzico di sale e pepe, eppure combinati così, il risultato è spettacolare. Fidati, e credimi che ricette come questa di certo non si superano, perfino i migliori fast food non battono le polpette della nonna. Ovviamente come tutte le ricette, anche questa o forse soprattutto questa, è personalizzabile. Io spesso infatti, aggiungo un po’ di pancetta o anche un ripieno filante, le adoro!

Polpette di carne: la ricetta imbattibile della nonna!

Insomma, allaccia il grembiule, prepara una ciotola capiente e metti a bagno la mollica di pane, che oggi facciamo le polpette di carne e ti assicuro che finiranno in un batter d’occhio. Segui i passaggi passo passo e vedrai che successo, vedrai poi che a cena, ti faranno tutti i complimenti, provare per credere. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 15 minuti

Ingredienti per le Polpette di carne

Per 4 persone

500 g di carne tritata mista

150 g di pane raffermo (solo la mollica)

2 uova

100 g di parmigiano grattugiato

Sale q.b.

Pepe q.b.

Prezzemolo q.b.

1 spicchio di aglio tritato o 1 cucchiaino raso di aglio in polvere (facoltativo)

Pangrattato o pane raffermo in più q.b. se necessario per asciugare l’impasto

Come si preparano le Polpette di carne