Polpette al sugo, il piatto amato da tutti: con la ricetta di Benedetta Rossi il risultato è pazzesco

Le polpette al sugo sono un piatto particolare e gustoso che anche Benedetta Rossi ha voluto proporre. Ecco la sua deliziosa ricetta.

Le polpette al sugo sono un piatto squisito amato da grandi e piccini, adatto a qualsiasi evento e occasione. Le polpette di carne unite alla salsa ricca e saporita di pomodoro sono un vero piacere per il palato, che resta sempre una scelta vincente da proporre a tavola.

È una ricetta che richiede del tempo per essere realizzata nel modo giusto ma il risultato ne vale la pena. Inoltre si tratta di un piatto che può essere servito sia come secondo che come primo, accompagnato o meno da altri contorni. Anche il gusto può essere esaltato a proprio piacimento con l’aggiunta di spezie e altri ingredienti.

Polpette al sugo di Benedetta Rossi

Benedetta Rossi ha deciso di condividere con i suoi numerosi fan la sua ricetta preferita per realizzarle in modo semplice, proponendo il suo mix di sapori. Ogni morso creerà un perfetto connubio di gusto, tra la morbidezza delle polpette immerse nell’aromatica salsa di pomodoro. Vediamo allora come può essere realizzato il piatto della celebre cuoca:

Ingredienti Per le polpette

500 g di carne macinata mista;

1 uovo;

30 g di formaggio grattugiato;

prezzemolo tritato (q.b.);

100 ml di latte;

120 g di pan grattato;

sale (q.b.).

Ingredienti per il sugo

1/2 cipolla tritata;

1 carota tritata;

400 g di passata di pomodoro;

sale fino q.b.;

1/2 vino bianco;

Preparazione

In una ciotola inserisci la carne macinata con sale, uovo, formaggio grattugiato e prezzemolo tritato e inizia a mescolare tutto insieme. Successivamente aggiungi i 100 ml di latte insieme al pan grattato, che andrà messo un po’ alla volta, e riprendi a mescolare finché non avrai assemblato tutto insieme. Passa all’impasto con le mani una volta che gli ingredienti si saranno uniti fino a rendere il composto omogeneo.

Ora potrai iniziare a dare forma alle polpette, prendendo la carne e creando delle palline con movimenti circolari, realizzandole di grandezza simile a quella di una noce. Nel mentre, prepara una padella con un filo d’olio insieme alla cipolla e alla carota tritata, e crea un soffritto. Appena inizierà a sfrigolare, potrai iniziare a inserire nella padella le polpette, facendole rosolare mescolandole ogni tanto.

Quando inizieranno a cuocere, potrai versare il vino bianco per sfumarle. Una volta evaporato, dovrai inserire nella padella la passata di pomodoro, aggiungendo ancora un pizzico di sale. A questo punto potrai posizionare un coperchio, lasciando cuocere le polpette per circa 20 minuti, mescolando di tanto in tanto. Et voilà, le polpette saranno pronte per essere servite.

Se si desidera un sugo più cremoso, prima di mettere le polpette nella padella con la cipolla e la carota, le dovrai infarinare un po’. Inoltre, se il sugo dovesse avanzare, è possibile riutilizzarlo anche per condire la pasta oppure per realizzare qualche bruschetta di contorno. Se invece preferisci realizzare le polpette di grandezza inferiore a quella consigliate, potrete utilizzare questa ricetta per preparare un primo usandolo come condimento per la pasta.