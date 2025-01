Sostituisci il pane con della polenta e i tuoi piatti saranno ancora più sfiziosi

Come usare la polenta al posto del pane? Ecco alcuni suggerimenti per sostituire il pane con un piatto antico!

Il pane è senza ombra di dubbio un alimento molto amato, è spesso presente nelle nostre tavole per accompagnare secondi piatti e contorni e può essere preparato in mille modi diversi. Probabilmente ti starai domandando come poterlo sostituire e se la polenta al posto del pane possa andar comunque bene.

Le alternative al pane sono davvero tante, esistono tantissime altre opzioni purché rientrino nella categoria dei carboidrati. Il pane, infatti, è una fonte di carboidrati molto amata subito dopo la pasta. Oltre alla pasta e il pane, quindi, è possibile mangiare tantissimi altri alimenti come, appunto, la polenta, le patate, i grissini, le friselle, le gallette, i creckers e tanto altro ancora.

Come poter sostituire il pane con la polenta? Di seguito ti spieghiamo bene come dosare il tutto e soprattutto i benefici dell’antico piatto di origine italiana!

Polenta al posto del pane, come sostituirla e quali sono i suoi benefici

Preparata in mille modi diversi, la polenta è conosciuta perlopiù nel nord Italia e può essere gustata a pranzo o a cena accompagnata da tante altre pietanze.

Ideale da gustare con i legumi, c’è chi la preferisce con il formaggio fuso e chi con le verdure cotte in padella e della carne a scelta, come ad esempio la salsiccia. Gli abbinamenti sono davvero tanti, inoltre la polenta è un primo piatto a tutti gli effetti e può essere gustata al posto della pasta o del pane.

Ricca di sali minerali, la polenta dona innumerevoli benefici all’organismo. Innanzitutto è un’ottima fonte di fibre che consentono di regolare la digestione e il transito intestinale, in più agisce come fonte depurativa favorendo il drenaggio dei liquidi.

Come poter usare la polenta al posto del pane? Le opzioni sono diverse e anche molto interessanti. Puoi preparare la polenta nella sua versione classica oppure lasciarla rassodare e ottenere così degli stick di polenta e sbizzarrirti con le ricette e i vari accostamenti.

Puoi preparare la polenta in maniera tradizionale, quindi acquistando la farina di mais e utilizzando un paiolo per polenta. La cottura di questa pietanza è lenta e richiede un mestolo che giri perennemente all’interno della pentola per evitare la formazione di grumi.

Per tale motivo è consigliato l’acquisto del paiolo con motore o di un robot da cucina che ti permette di cuocere la polenta senza dover mescolare per un’ora intera. Se non hai nulla di tutto ciò, puoi sempre acquistare le polente istantanee, nel giro di qualche minuto potrai portare a tavola una polenta coi fiocchi.

Non perdere le 10 ricette da provare con la polenta!