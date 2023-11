Pochissime calorie per questo pane che si cuoce velocemente in padella: da provare

Il pane non può mancare a dieta! Perché non realizzarlo a casa con ingredienti di qualità e pochissime calorie? Te ne innamorerai!

Per definirsi tale una dieta deve contenere tutti i macronutrienti necessari per il corretto funzionamento del nostro organismo e sì, servono anche i carboidrati fondamentali sia per avere abbastanza energie durante tutta la giornata sia per controllare meglio il senso di sazietà, un indicatore questo che ci consente sempre di capire se stiamo mangiando troppo poco oppure no.

Ovviamente però, nel mare magnum dei carboidrati, è meglio scegliere quelli semplici che provengono ad esempio dalla frutta e non quelli raffinati frutto della produzione industriale. Perché allora non realizzare a casa il pane con ingredienti di qualità e pochissime calorie? La dieta avrà tutto un altro sapore!

Pane proteico perfetto a dieta: contiene solo 254 calorie!

Ricco di fibre e proteine, questo pane proteico in padella ha un basissimo indice glicemico ed è ideale anche per chi soffre di diabete.

Ricetta per una pagnotta

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 15 minuti

Tempo totale: 25 minuti

Ingredienti:

40 grammi di farina di mandorle

40 grammi di fibra di lino

100 grammi di panna acida

80 grammi di formaggio grattugiato

3 uova

1 cucchiaino di lievito in polvere

Un filo di olio evo

Mix di spezie a piacere q.b.

Semi di lino q.b.

Semi di sesamo q.b.

Cumino q.b. (facoltativo)

Sale q.b.

Preparazione

Per prima cosa, per preparare il nostro pane, prendi le uova e sbattile in una terrina con la frusta elettrica così da renderle belle spumose. Aggiungi poi il formaggio grattugiato e la panna acida. A questo punto, prima mescola un po’ e poi aggiungi la fibra di lino, il lievito, il cumino, il sale e le spezie. Amalgama quindi il tutto con l’aiuto di una spatola: dovrai ottenere una consistenza liscia e omogenea. Adesso, versa anche la farina di mandorle e rimescola per bene così che composto risulti abbastanza denso e vischioso. Aggiungi poi anche i semi di lino e di sesamo e continua a mescolare. Ora, prendi una padella antiaderente e spennellala con un po’ di olio prima di stendere l’impasto. Spolvera quindi la superficie dell’impasto con ulteriori semi di lino e sesamo. Ora non ti resta che chiudere con un coperchio e far cuocere a fiamma bassa per 7/8 minuti. Gira quindi il pane, rimetti il coperchio, fa cuocere e il tuo pane proteico è pronto!

Consiglio extra: per rendere il pane ancora più invitante, puoi anche aggiungere anche delle mandorle intere in mezzo all’impasto.