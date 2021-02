Plant influencer da seguire su Instagram

Su Instagram al giorno d’oggi si trova qualsiasi tipo di influencer: food, design, fashion, make-up. Anche plant. Perché non utilizzare la potenza dei social anche per far diventare i nostri pollici un po’ più verdi?

Ci sono molti profili su Instagram specializzati proprio nelle piante da appartamento, i così detti plant influencer.

Ecco quelli da seguire se volete trasformare il vostro piccolo appartamento in un meraviglioso giardino indoor.

Arianna Sassoli di notaminimalista

Dalla provincia di Ravenna, dove è docente di ecologia in un Istituto Agrario, Arianna Sassoli dedica il suo profilo su Instagram (@notaminimalista) al ricordo. Questa floricoltrice virtuale trova terapeutiche e nostalgiche (nel senso buono, le ricordano nonne e zie) le piante.

Simonetta Chiarugi di aboutgarden

Il mondo del fashion non le calvaza a pennello, meglio le piante, ha pensato Simonetta Chiarugi. Così ha creato aboutgarden, tutto dedicato alle piante e alla fotografia. Scrive anche per alcuni magazine di giardinaggio, dà consigli e sperimenta con i vegetali, senza dimenticare di metterci qualcosa di autobiografico.

Niccolò Burinato è il contadino Nick

ilcontadinonick è lo pseudonimo, quasi da super eroe del fogliame, di Niccolò Burinato. Amante di piante, alberi da frutto e ortaggi. Ha un ettaro di terra che cura con l’amore di una madre, portando avanti un mestiere antico in modo attualissimo, grazie a Instagram.

Cristina Colli, la giardiniera italiana in Uk

Cristina Colli non è solo amante delle piante, ma anche fotografa, artista e scrittrice. Nata qui in Italia, si è trasferita in Inghilterra e ha dato vita a c_colli su Instagram. Si è specializzata in composizioni e buquet, che crea con originalità e tante interessanti nozioni botaniche per i suoi followers.

Mirco Marchetti e una creatività orticola trendy

lortodimichelle non parla di fiori e foglie decorative, ma creatività orticola. Con un occhio sempre rivolto all’estetica e all’eleganza, Mirco Marchetti fa del suo raccolto una creazione fashion.