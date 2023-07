Pizza fatta in casa: il trucco per stenderla come un vero professionista. La differenza si vede

In molti sono gli amanti della pizza, in pochi sanno stenderla come un vero professionista: la vera tecnica dei pizzaioli.

Sono davvero poche le persone che non amano questo genere di alimento, visto che è considerato un vero simbolo indiscusso delle serate in compagnia, ma anche di relax in solitaria. La pizza ha radici ben solide nel nostro paese, tanto che alcuni ne sono dei veri e propri intenditori. Tuttavia, per quanto possa sembrare semplice prepararla, nasconde delle complessità che possono realmente rappresentare un ostacolo per la buona riuscita.

La maggior parte delle persone ne ha avuto la prova durante il periodo della pandemia, dove sono state costrette a rimanere nelle proprie case, e così facendo, rivedere e aumentare le proprie capacità in cucina. Molti appunto, hanno occupato il proprio tempo nella realizzazione di ricette sino a quel momento sconosciute, tra cui, la famosissima pizza. Proprio in questa circostanza, è stato possibile notare che per quanto la realizzazione possa sembrare semplice, alcuni passaggi (come appunto la stesura), sono motivo di un risultato diverso da quello sperato. In questo caso a venirci in aiuto, sono le tecniche tramandate dai professionisti del mestiere.

Come stendere la pizza in maniera corretta

Come accennato in precedenza, stendere la pizza è un’operazione che richiede impegno, ma soprattutto tecnica. In questo articolo vi illustreremo nel dettaglio i passaggi, ma soprattutto il trucco per stenderla come un vero professionista. Iniziamo col dirvi che la regola generale per una buona stesura è in primis il modo in cui viene lavorata la pasta: la pizza risulta migliore se viene maneggiato poco l’impasto. Questa regola è importante perchè una lunga e intensa lavorazione rischia di stressare la pasta, facendo perdere l’aria contenuta al suo interno, utile per favorire la lievitazione. Inoltre, per stendere la pizza possiamo avvalerci di due strumenti: il mattarello o le mani. Se vogliamo un risultato professionale, entrambi risultano utili per la riuscita.

In primo luogo è importante infarinare il panetto di pasta, le mani e il luogo di lavoro (teglia preferibilmente); in alternativa le mani possono essere unte con un po’ d’olio. Questo è necessario per lavorare in maniera ottimale, senza il rischio che l’impasto si attacchi. Dopo questo passaggio, bisognerà adagiare il nostro panetto sul piano di lavoro o teglia, schiacciarlo leggermente per appiattirlo, e unire i due indici all’interno di questo, facendo pressione dal centro verso l’esterno. Nel mezzo dell’operazione, sarà possibile notare come l’impasto inizierà ad allargarsi, mantenendo più spessore in quelli che poi saranno i bordi della pizza. Anche le bolle si dirigeranno verso l’esterno. Una volta che la pizza inizierà a prendere forma, sarà necessario continuare fino alla dimensione e allo spessore desiderato. Durante la stesura, è necessario capovolgerla e svolgere l’operazione anche nel retro (ripetendo circa tre volte).

Per i meno pratici, è possibile aiutarsi con il mattarello (sempre dall’interno all’esterno), soprattutto nella stesura iniziale del panetto; questo vi aiuterà ad avere una stesura più sottile e uniforme, senza il rischio di commettere errori che vi porterebbero inevitabilmente alla nuova lavorazione. Una volta raggiunto lo spessore e la dimensione desiderata, è possibile condire e infornare la nostra deliziosa pizza.