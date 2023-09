Pizza croccante e sottile anche a casa? La ricetta che ti fa venire l’acquolina in bocca

Pizza croccante e sottile anche a casa, grazie a questa ricetta super dettagliata potrete realizzarla anche voi in poco tempo.

Se c’è una cosa che tutti amano, è la pizza. Se amate la versione della pizza croccante e sottile, questa ricetta vi farà venire l’acquolina in bocca. Mentre molti di noi amano ordinare una pizza da asporto o andare in una pizzeria, molte persone preferiscono preparare una deliziosa pizza croccante e sottile direttamente a casa. Spiegheremo come procedere con la preparazione della pizza, come stendere la pasta e quali ingredienti utilizzare per ottenere il risultato desiderato.

Pizza croccante e sottile anche a casa, procedimento

Partiamo con gli ingredienti. Sarà fondamentale selezionarli con cura per ottenere una pizza deliziosa:

Per l’impasto della pizza:

300 grammi di farina per pizza (puoi utilizzare anche farina “00”)

1 cucchiaino di sale e 1 cucchiaino di zucchero

7 grammi di lievito di birra secco (o 20 grammi di lievito fresco)

200 millilitri di acqua tiepida

2 cucchiai di olio d’oliva

Per la salsa di pomodoro:

200 grammi di pomodori pelati o sugo pronto

abbondante olio d’oliva

Sale e pepe a piacere

Preparazione vera e propria dell’impasto della pizza

Non usiamo mai troppa farina, perché potrebbe rovinare l’impasto, rendendolo gommoso. Il trucco è mantenere una mano leggera.

Mescoliamo gli ingredienti con cura, senza fretta.

Dopo aver lasciato riposare l’impasto per un breve periodo, passeremo a dar vita al panetto, rendendolo liscio ed elastico.

Copriamo l’impasto lasciamolo riposare, affinché il processo di fermentazione possa iniziare.

È importante essere pazienti e lasciare che l’impasto raddoppi di volume, un segno che tutto sta andando per il verso giusto.

Modelliamo l’impasto in piccoli fagotti che andranno posizionati su un vassoio per il riposo e una seconda lievitazione. Ecco il segreto per una pizza davvero speciale: dare tempo all’impasto di crescere e svilupparsi.

Una volta che l’impasto è pronto, passiamo alla preparazione del forno:

Preriscaldiamo il forno alla massima temperatura e prepariamo una semplice salsa di pomodoro con un pizzico di sale e un tocco di olio.

Due metodi diversi per stendere la pasta: a mano o con un mattarello, stendendo la pasta uniformemente in modo che non diventi gommosa e rimanga bella sottile.

Infine, una generosa quantità di salsa di pomodoro sulla base, e siamo pronti per infornare nel forno caldo.

La cottura della pizza sottile e croccante alla romana

L’impasto è condito con cura e con una salsa di pomodoro gustosa.

Cuociamola su una superficie di pietra o su una teglia con una leggera spolverata di farina sotto, per evitare che si appiccichi.

Spostiamo la pizza su una griglia per completare la cottura, la mozzarella va aggiunta proprio negli ultimi due minuti.

Ecco un trucco speciale: spennelliamo la pizza con un po’ d’olio d’oliva mentre è ancora calda, per esaltarne il sapore al massimo.

Il risultato è una pizza croccante e sottile, pronta per essere gustata. La cosa più importante, però, è non cuocerla troppo, altrimenti rischierà di diventare troppo dura e bruciarsi.

Preparare la tradizionale pizza alla romana in casa è un’esperienza divertente e tutti possono riprodurla facilmente. Ora che conoscete tutto il procedimento, non resta che preparare la cucina e creare la vostra pizza sottile e croccante.