Più ricche che mai | con queste lasagne do una svolta pazzesca alla domenica

Lasagne salsicce e funghi: ricche, cremose e saporite, perfette per dare una svolta alla domenica con un piatto irresistibile che conquista tutti senza stare ore in cucina!

Domenica senza lasagne? Neanche per sogno! Ma oggi ti faccio provare una versione che, parola mia, batte tutte: le lasagne salsicce e funghi. Cremose, profumate e con quel mix irresistibile di sapori tipicamente autunnali, sono un concentrato di gusto, perfetto da portare in tavola la domenica. Fidati che questa deliziosa variante con la salsiccia che si scioglie insieme ai funghi e alla besciamella vellutata, ti farà dimenticare le classiche lasagne che prepari sempre!

Parliamo di lasagne importanti, in pratica quelle che porti in tavola e tutti fanno “oooh” appena le vedono. Le lasagne salsicce e funghi hanno quel profumo che senti in tutta la casa e ti mette fame anche se hai appena finito la colazione. Pochi ingredienti, tutti semplici, ma insieme fanno un capolavoro di bontà. Ma non è tutto, si perché a rendere queste lasagne così gustose, c’è tanta fontina filante, mescolata alla besciamella beh, puoi solo immaginare il risultato, buone da paura!

Lasagne salsicce e funghi: la combo golosa da provare subito!

Un altro punto a favore di questa ricca ricettina? Beh si preparano in un attimo, senza complicazioni e stress, solo un po’ di voglia di sporcarsi le mani e il gioco è fatto. Che aspetti quindi? Prepariamo insieme queste stupende lasagne salsicce e funghi e vedrai che lascerai chiunque a bocca aperta, provare per credere. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 30-35 minuti in forno preriscaldato ventilato a 180 gradi

Ingredienti per le Lasagne salsicce e funghi

Per 4 persone

250 g di lasagne

300 g di salsicce

1/2 bicchiere di vino bianco secco

2 spicchi di aglio

700 g di funghi surgelati a scelta

Prezzemolo q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

Olio extravergine d’oliva q.b.

300 g di fontina

100 g di parigiano grattugiato

Per la besciamella

700 ml di latte

70 g di burro

70 g di farina 00

Sale q.b.

Pepe q.b.

Noce moscata q.b. (facoltativo)

Come si preparano le Lasagne salsicce e funghi