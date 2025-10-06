Pioggia e umidità in arrivo? Difendi i tuoi capelli e affronterai tutto senza stress

È il periodo peggiore per i capelli, pioggia e umidità sono in arrivo, come possiamo difendere i capelli? Semplice fai come me!

Ormai la stagione autunnale è arrivata, portando con se pioggia, umidità, come possiamo proteggere i capelli? Si sa che ne risentono subito. La chioma tende subito a ribellarsi, la piega subito svanisce, il volume è sempre più ingestibile, ma non bisogna disperarsi.

Oggi ti svelo qualche piccolo trucchetto che mi ha insegnato una mia carissima amica nonché parrucchiera, servono prodotti giusti e qualche consiglio così potrai proteggere la tua chioma e affrontare le giornate piovose senza ansia e stress. Non resta che scoprirlo.

Come difendere i capelli dalla pioggia e umidità?

La pioggia e l’umidità mettono a dura prova i tuoi capelli, ma non devi preoccuparti, puoi dire addio a questo problema, se seguirai i miei consigli, sono fidatissimi, riuscirai ad avere una chioma forte, resistente, senza crespo e splendenti anche nelle giornate più piovose, umide e grigie.

Ovviamente come afferma la mia amica, tendono a gonfiarsi i capelli secchi, sfibrati o che tendono al crespo perché le fibre capillari tendono a sollevarsi e assorbono l’acqua dall’ambiente. Il risultato? Capelli indisciplinati che perdono compattezza, una chioma a dir poco scombinata. Un problema questo che interessa molte donne. Ecco come rimediare!

È importante il lavaggio dei capelli, non bisogna sottovalutare, la velocità e la poca attenzione può solo peggiorare il problema. Quindi scegliere shampoo idratante senza dimenticare che occorre un buon balsamo che va a sigillare la cuticola del capello, così si trattiene l’idratazione. Solo in questo modo le fibre non si aprano e non assorbiranno l’umidità esterna. Un piccolo trucchetto è quello di applicare una maschera nutriente almeno una volta alla settimana. Non tutti l’applicano, ma una buona maschera riduce la secchezza e protegge la chioma. Fatto ciò ricorda di applicare sulle punte dei capelli e lunghezze poche gocce di olio, anche un siero o uno spray anticrespo, anche una lacca o uno spray fissante anti-umidità per creare una barriera invisibile.

Prima di asciugare i capelli distribuire sulle lunghezze un termoprotettore, procedere poi all’asciugatura, una fase cruciale perché se i capelli tendono al crespo, si consiglia di asciugare i capelli impostando il calore medio e bassa velocità. Non asciugare le punte ma l’aria farà il suo gioco. Solo così si ridurrà il gonfiore e la chioma sarà più disciplinata. Utilizzare il diffusore da posizionare al phon così da migliorare l’asciugatura dei capelli mossi o ricci.

Consigli dell’hair stylist

In caso di giornate particolarmente piovose e si sa che si devono trascorrere diverse ore all’aria aperta sarebbe una buona soluzione optare per chignon, trecce o code basse. I capelli si manterranno in ordine tutta la giornata. Quando indossi il casco puoi avvolgere i capelli e coprirli con una bandana e i capelli si manterranno in ordine. In caso di capelli crespi sarebbe un’ottima idea indossare un foulard in seta, così da proteggere i capelli nei giorni di pioggia. Non dimenticare mai di portare nella borsetta un siero anticrespo che va applicato direttamente sulle punte e sulle lunghezze in caso di emergenza.