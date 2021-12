Roma Nord come il Vietnam: con questo accostamento Pietro Castellitto, figlio di Sergio Castellitto, ha guadagnato il trending topic su Twitter e fa esplodere d’ironia il web. La sua uscita ha innescato un’incontenibile ondata di meme sui social, finendo per diventare l’argomento del momento per migliaia di persone in tutta Italia.

Se Roma Nord è come il Vietnam… Castellitto spara a zero e il web esplode

“Non credo esista un posto più feroce. Chi è cresciuto a Roma Nord ha fatto il Vietnam. Ma è un mondo anche tremendamente delicato e crepuscolare. Un mondo dove i valori basilari dell’esistenza – voglia di potenza, di bellezza, di soldi e successo – sono ancora in voga. Dinamiche indicate come negative dal mio mondo di provenienza e da buona parte della società civile“.

Pietro Castellitto la spara così, in un’intervista al settimanale Sette, e il web esplode tra meme e commenti social che catapultano l’argomento in testa ai trending topic.

Su Twitter valanga di battute sulle dichiarazioni del figlio di Sergio Castellitto, a partire da chi risponde: “Allora noi Torpignattara la potemo chiamà Hiroshima”…

Se #RomaNord è il Vietnam noi Torpignattara la potemo chiamà Hiroshima. — quartapresenza 🔮🛴💨 (@quartapresenza) December 6, 2021

E ancora: “Se Roma Nord è come il Vietnam, allora Roma Sud Est è come Saygon“…

Ma c’è anche chi rispolvera sequenze cult in salsa Full Metal Jacket e Apocalypse Now…