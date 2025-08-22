Pier Silvio Berlusconi non rinuncia a Temptation Island: clamorosa novità di settembre

L’edizione estiva 2025 di Temptation Island ha avuto un successo record di ascolti, e un boom anche sui canali social e in internet.

La produzione del reality sui sentimenti di Canale 5 targato Maria De Filippi ha fatto di nuovo centro, complice anche la conduzione dell’ormai storico Filippo Bisciglia, amatissimo dal pubblico.

Temptation Island, cosa accadrà a settembre

Questa estate è stata scandita dal clamoroso successo dell’edizione di Temptation Island, che si è rivelata la più alta in termini di ascolti di tutta la storia del programma. E proprio per questo il patron di Mediaset Pier Silvio Berlusconi avrebbe già pensato a una novità per settembre.

Archiviata da pochi giorni l’ultima edizione del “viaggio nei sentimenti” delle coppie partecipanti, secondo quanto riporta Fanpage la trasmissione condotta da Filippo Bisciglia potrebbe tornare già a settembre con uno speciale che racconta le coppie uscite dal programma “tre mesi dopo”.

Alla fine del programma, è già prevista una finestra dedicata alle interviste alle coppie un mese dopo l’uscita dal programma, un momento molto amato dai telespettatori, che attendono con grande curiosità l’evoluzione delle storie d’amore una volta fuori dal villaggio. E proprio per questo grande interesse, Mediaset starebbe pensando a un regalo per i fans di Temptation già a settembre.

Le coppie che hanno partecipato a questa edizione hanno regalato molti colpi di scena, tra conferme, ritorni e sorprese che hanno lasciato i telespettatori a bocca aperta. Una su tutte, secondo le ultime indiscrezioni lanciate dal settimanale Oggi, la scelta di cancellarsi dall’ordine degli avvocati da parte della coppia formata da Alessio Loparco e Sonia Mattalia, tra i protagonisti più seguiti e virali sui social.

Secondo quanto riportato dalla rivista, la coppia il 12 giugno 2025, a pochi giorni dall’inizio del programma, la coppia avrebbe preso questa decisione, probabilmente per evitare ripercussioni da parte dell’ordine professionale al quale appartengono, per via della partecipazione al reality.

Nel frattempo, tutte le coppie partecipanti non hanno aggiornato le loro pagine social, ed anche questo indizio secondo il web, porterebbe pensare che ci sia ancora qualche colpo a sorpresa in tv legato al reality. Questo perché, secondo il contratto legato alla trasmissione, i partecipanti non possono condividere nessuna informazione con il pubblico prima delle messe in onda di tutte le puntate.

Non resta quindi che attendere se le indiscrezioni su un possibile ritorno di Temptation Island a settembre, verranno confermate da Mediaset e Pier Silvio Berlusconi.