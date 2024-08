Piatto doccia in resina, come pulirlo perfettamente in pochissimi minuti: elimini ogni macchia

Pulizia efficace per il piatto doccia in resina. Ecco come pulirlo con dei prodotti naturali ed efficaci…

Senza dubbio il piatto doccia più gettonato, la resina è un materiale che viene presentato con una finitura effetto pietra in nuances differenti ed è anche quello più semplice da istallare a filo pavimento.

Nonostante sia uno dei più richiesti, con il passare del tempo potrebbe subire dei cambiamenti a causa degli shock termici abbastanza frequenti. Ecco perché prendersi cura della propria doccia è importante per far sì che duri più a lungo e rimanga intatta quanto più possibile.

Come pulire il piatto doccia in resina? Ecco alcuni suggerimenti per pulire perfettamente il bagno e rimuovere le macchie anche più ostinate.

Pulizia del piatto doccia in resina

La sua durata è molto lunga, con un piatto doccia in resina trovi un ottimo compromesso tra qualità e prezzo, motivo per cui è uno dei più richiesti per chi è in fase di ristrutturazione. Anche il suo design elegante non passa inosservato, prendersene cura però talvolta potrebbe rivelarsi un problema.

Innanzitutto è importante sapere che avrai bisogno di determinati prodotti per poter trattare il piatto doccia in resina. Se applichi qualcosa di troppo aggressivo per questo tipo di materiale, potresti danneggiarlo prima del dovuto.

Quindi procurati un detergente neutro oppure un prodotto specifico per resina, un panno morbido, uno spruzzino e dell’aceto bianco per contrastare il calcare. Anche indossare i guanti è importantissimo, quindi procuratene un paio per la pulizia del bagno così come per il resto della casa. Non dimenticare un panno morbido da lasciare asciutto proprio per asciugare il tutto. I sanitari vanno sempre asciugati così da evitare la formazione di calcare.

Per far sì che la pulizia sia abbastanza efficace e veloce ti consigliamo di segui step by step i suggerimenti che trovi qui sotto.

Come prima cosa prepara la miscela all’interno dello spruzzino. Quindi unisci aceto bianco e acqua e spruzza su tutto il piatto doccia o comunque sulla zona con accumuli di calcare. Lascia agire per almeno 30 minuti. A questo punto prendi un panno e inizia a pulire il piatto doccia, se le macchie sono ostinate ti suggeriamo di utilizzare una spugna non abrasiva. Risciacqua con abbondante acqua così da rimuovere il prodotto. Ora procedi con la pulizia del piatto con un sapone neutro, poi risciacqua nuovamente. Dopo aver rimosso l’acqua in eccesso, asciuga con un panno così da lasciare la doccia completamente asciutta.

Pochi e semplici step per prendersi cura del piatto doccia, solo così potrà durare più a lungo e i risultati saranno più che soddisfacenti!