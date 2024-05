Smetti di rovinarti i capelli: scopri i vantaggi di questa piastra a vapore!

Contiene link di affiliazione.

Riuscire a ottenere i capelli lisci perfetti non è una cosa semplice, talvolta può sembrare una vera impresa e la sola idea di usare una piastra spesso spaventa. Il motivo? Il grande timore, condiviso da molte donne, è che un sistema di questo tipo possa spezzare i capelli e rovinarli senza rimedio, oltre al fatto che non sempre si ottiene l’effetto desiderato e più che avere i capelli ordinati e sistemati, sembreranno tanti “spaghetti” disordinati. Non preoccuparti: non bisogna rinunciare ad avere una chioma liscia, esistono diversi metodi per ottenerli belli come li fa il parrucchiere e il primo di tutti è usare una piastra a vapore.

Stiamo parlando di un rimedio molto diverso da quello tradizionale, la tecnologia in materia hair si è evoluta e oggi ci sono sistemi che non solo non nuocciono alla salute del capello, ma ti aiuteranno a ottenere un effetto naturale che è ciò che ogni donna vorrebbe. Una piastra a vapore è una vera e propria rivoluzione, servirà sì a lisciare i capelli ma lo farà in modo impeccabile, rendendoli comunque voluminosi e lucenti. Se ti stai domandando come sia possibile un “simile miracolo” te lo spiego subito.

Come funziona una piastra a vapore, tutti i benefici rispetto a quella tradizionale

Comincio con il dirti che la piastra a vapore non fa male come quella tradizionale e il motivo è semplice: la prima sfrutta il vapore per funzionare mentre la seconda una fonte diretta di calore che a lungo andare può sfibrare il capello.

La cosa che a parer mio è geniale di questo sistema è proprio il fatto che il vapore, oltre ad lisciare la capigliatura, contribuirà a idratare e nutrire il capello; se un tempo usare la piastra poteva essere un rischio per la salute della capigliatura, con questa nuova tecnologia non solo non è più cosi, ma c’è anche un effetto benefico. Per intenderci: è un po’ come prendere “due piccioni con una fava”.

Già solo questo, a parer mio, dovrebbe spingere a scegliere un prodotto di questo genere rispetto ad altri e addirittura pretendere che anche il nostro parrucchiere di fiducia lo utilizzi. Ma voglio dirti che oltre a una piega voluminosa e quindi non piatta e “anemica”, svanirà anche quel fastidioso effetto crespo che sembra essere una vera maledizione quando ci si liscia i capelli e, visti i tempi umidi che ormai stiamo vivendo, si tratta di un plus di cui dovresti tenere conto. Se pensi che i tuoi capelli siano troppo fragili anche per questo sistema ti fermo subito: il vapore ha anche un effetto protettivo, ideale per chi ha una capigliatura sfibrata, ma funziona benissimo anche con chiome ricce, secche o ribelli.

Un altro timore che voglio scacciare via – qualora ti sia venuto – è che questa piastra non è gigante ma piccola e maneggevole, si utilizza proprio come il sistema tradizionale e in poco tempo ti sembrerà di aver fatto una piega dal parrucchiere.

A tal proposito ti suggerisco la piastra My Pro Steam Bellissima di Imetec che sfrutta la tecnologia del vapore proprio per dare splendore e bellezza anche ai capelli più difficili da gestire. Abbiamo visto che il vapore ha una grande azione benefica e questo prodotto, di un marchio che è una garanzia in materia di capigliatura e bellezza, oltre a garantirti un liscio assoluto avrà un effetto lungo e duraturo, resistente a qualsiasi condizioni atmosferica. Non preoccuparti, per usarla non ci vuole una laurea, questa piastra è dotata di un serbatoio all’interno del quale dovrai mettere l’acqua – la capienza assicura fino a 100 passate, praticamente due pieghe complete – attendere che raggiungerà la temperatura e iniziare a usarla.

Per azionare il vapore dovrai aprire e chiudere la piastra, a ogni passata dovrai assicurarti di usare la giusta pressione e di aver azionato il pulsante che si trova sotto la scritta Steam; poi potrai passare le due piastre sulle ciocche, a ogni passata fuoriuscirà la quantità di vapore necessaria, non sarà mai poca o troppa. Otterrai un liscio impeccabile che durerà talmente a lungo da far sembrare di avere sempre i capelli appena lavati e “stirati”.

