Capelli più belli di come li fa il parrucchiere, ma comodamente a casa senza spendere con questi trucchi

I trucchi per avere i capelli più belli di come li fa il parrucchiere: come farli da sola a casa, senza spendere, in poche semplici mosse.

Avere i capelli ben fatti e in piega migliora ogni giornata: ecco perché tante volte ci si reca dal parrucchiere. Ma se fosse possibile avere i capelli ben fatti meglio di come li fa il parrucchiere, apparecchiandoli da sola, a casa? Questo è il sogno di ogni donna ma a volte si teme di non avere la stessa manualità di un professionista, di non saper utilizzare gli “attrezzi del mestiere” e di non avere tempo.

Ci si scoraggia di non poter riuscire ad ottenere un risultato bello e soddisfacente come quello che si ottiene dal parrucchiere. Eppure non è così, con dei semplici trucchi e accorgimenti si possono avere dei capelli belli e perfettamente sistemati, senza spendere i soldi che si spenderebbero in un salone.

I trucchi per avere i capelli più belli di come li fa il parrucchiere

Quando ci si deve fare i capelli da sola, bisogna tener conto che tutto il processo, dal lavaggio all’asciugatura fino alle messa in piega, sono molto importanti. Anche i prodotti utilizzati devono essere di qualità, altrimenti il risultato non sarà dei migliori.

Gli esperti consigliano per prima cosa di regolare la temperatura dell’acqua: se è troppo calda o troppo fredda, ciò potrebbe stimolare eccessivamente le ghiandole sebacee produttrici di olio, portando ad ottenere dei capelli grassi. Se poi non si è solite lavare i capelli troppo spesso, sarebbe meglio usare due shampoo: uno per eliminare lo sporco e uno per le esigenze specifiche del proprio tipo di capelli.

È importante usare uno shampoo ad hoc e non uno qualsiasi (di solito in famiglia tutti usano lo stesso prodotto ma non è così). Il capello si abitua ad un certo prodotto, quindi è bene usare sempre lo stesso quando si è trovato quello giusto. Nel tempo si può riconsiderare la scelta effettuata e cambiarlo se non si è più soddisfatte. Dopo aver lavato i capelli, strizzare l’acqua in eccesso perché strofinare contro l’asciugamano danneggia i capelli e crea dei grovigli e nodi.

Tener conto del fatto che i capelli da bagnati si danneggiano più facilmente (resistono solo a temperature di 40-60°), da asciutti possono sopportare temperature più elevate di circa 185°C. Quindi, quando si usano strumenti caldi come la piastra, i capelli devono essere perfettamente asciutti. Ma in ogni caso è bene usare prodotti di protezione termica. Se si hanno i capelli lunghi, applicare il prodotto su una coda di cavallo e poi procedere verso l’alto, mentre se si hanno i capelli più corti, lavorare dalle punte alle radici.

Quando si effettua lo styling o si utilizza il calore sui capelli ricci o afro, lavarli la sera prima e utilizzare una maschera idratante intensiva durante la notte. Usare un diffusore per asciugarli e, per pettinare i ricci, meglio prediligere un pettine a denti larghi. Per chi ha i capelli lisci e vuole volume, asciugarli nella direzione opposta a quella in cui si vuole che siano posizionati cioè portarli indietro. Infine, un ultimo consiglio è quello di pulire gli apparecchi utilizzati come l’asciugacapelli, la piastra o il ferro.

Lavare anche le spazzole e i pettini che accumulano tanta polvere e sporcizia. Per avere dei capelli più belli di quelli che fa il parrucchiere, bisogna considerare tutti questi aspetti. La fretta e l’approssimazione non portano a buoni risultati: certo ci vuole manualità e destrezza ma con il tempo, sono cose che si possono imparare. L’importante è fare attenzione a tutti questi step e il gioco è fatto!