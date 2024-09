Peso in gravidanza, tutti i consigli degli esperti da non sottovalutare

Il peso in gravidanza rappresenta una questione importante per la futura mamma: quanti chili bisogna prendere? Qual è la giusta alimentazione da seguire? Ecco tutte le curiosità dedicate a questo tema.

Durante i mesi di gestazione è importante seguire una corretta alimentazione per monitorare in modo corretto il proprio peso. In realtà, stiamo affrontando un discorso molto delicato e, soprattutto, di una determinata importanza.

Innanzitutto, bisogna sfatare il mito che bisogna mangiare per due, perché un eccessivo aumento del peso in gravidanza potrebbe portare alcuni problemi sia a voi che al vostro bambino.

Ricordate: il peso forma in gestazione è un elemento chiave dello sviluppo del feto. Approfondiamo insieme l’argomento secondo i consigli degli esperti!

Eccessivo aumento del peso in gravidanza: quali sono i rischi?

Ingrassare durante la gravidanza è del tutto normale, ma bisogna prestare attenzione ai chili presi. Un aumento eccessivo potrebbe essere causato dalla ritenzione idrica e, quindi, da problemi circolatori.

Se la gestante dovesse aumentare in maniera sproporzionata rispetto alla norma, potrebbe andare incontro a diabete e gestosi, rischiando anche di avere un parto prematuro.

Inoltre, se la gestante comincia una gravidanza in una condizione patologica che riguarda l’obesità, dovrebbe assolutamente cambiare il suo stile di vita ricorrendo ad una dieta, consigliata ovviamente dal suo ginecologo, e avere una costante attività fisica. Ad esempio, sono molto consigliate le lezioni di acquagym durante i nove mesi di gestazione!

Durante la gravidanza, una donna con i chili di troppo va incontro ad una serie di rischi: sofferenza fetale, malformazioni, ipertensione gestazionale, emorragie post-parto e possibile difficoltà nel partorire naturalmente, ricorrendo quindi ad un taglio cesareo. Ovviamente sono tutte informazioni che il ginecologo sin dalla prima visita comunicherà alla futura mamma.

Cosa mangiare in gravidanza: l’alimentazione da seguire

L’alimentazione, quindi, gioca un ruolo molto importante. Ma cosa mangiare in gravidanza? Durante i lunghi e intensi mesi di gestazione, non è possibile mangiare qualsiasi tipo di alimento.

Assolutamente vietati, ad esempio, sono gli insaccati e la carne cruda (potrebbero trasmettere la toxoplasmosi). Bisogna, però, assumere i giusti carboidrati, proteine, verdure e tutto ciò che riguarda una corretta alimentazione.

Da privilegiare carne e pesce, senza mai tralasciare la verdura, ricca di vitamine e sali minerali. Per approfondire l’argomento, vi invitiamo a scoprire le indicazioni che abbiamo raccolto per voi sull’alimentazione in gravidanza.

Ginnastica in gravidanza: come mantenersi in forma?

Per molte donne incinte, l’attività fisica rimane un punto importante per mantenersi in forma anche durante la gestazione. Oltre a seguire la giusta dieta, la futura mamma può dedicarsi alla ginnastica in gravidanza in maniera tranquilla e serena.

Prima di ricorrere a qualsiasi tipo di attività sportiva, però, sarebbe opportuno rivolgersi al proprio ginecologo di fiducia. Le attività consigliate sono lo yoga, pilates, nuoto e tante passeggiate all’aperto.

Come controllare il peso in gravidanza: tabella settimana per settimana

Per tenere sotto controllo la propria forma bisogna anche conoscere le raccomandazioni degli esperti. Secondo i ginecologi, durante tutti e nove i mesi di dolce attesa, non si dovrebbero prendere più di 12 chili.

Ovviamente, bisogna anche valutare la propria situazione attuale. Nel primo trimestre, in realtà, non dovrebbe esserci un eccessivo aumento, anzi, la gestante potrebbe addirittura perdere peso: ciò è dovuto dalle continue nausee e, in alcuni casi, anche dal vomito persistente.

Se, invece, la gestante dovesse prendere circa tre chili nel primo trimestre, non si deve preoccupare: rappresenta un parametro del tutto normale. L’aumento avviene in modo graduale, infatti dal secondo trimestre i chili potrebbero aumentare a causa del peso della placenta e del liquido amniotico.

Ovviamente, bisogna prendere in considerazione anche lo sviluppo del feto. Per approfondire il calcolo del peso in gravidanza, vi invitiamo a scoprire la tabella del peso settimana per settimana.