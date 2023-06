Litigate che hanno fatto la storia: non solo Luis Sal e Fedez

Quali litigate del mondo della tv ricordiamo ancora oggi: chi furono i protagonisti e quale fu il loro epilogo. Il gossip è servito!

Non c’è fatto che scateni più fermento sul web che una grossa, rumorosa litigata. Specie se questa avviene in diretta tv, come anche tra semplici volti noti sui social. Al centro del polverone mediatico negli ultimi giorni troviamo sicuramente il caso Fedez-Luis Sal: i pettegolezzi che li hanno visti coinvolti ruotano tutti attorno alla loro presunta lite a proposito del chiacchieratissimo “podcast della discordia”. Ma cos’è successo veramente ha provveduto a spiegarlo in modo esaustivo lo stesso Fedez. Cosa ne sappiamo?

Pare che il cantante sia comparso in un apposito video presso il canale Youtube di Muschio Selvaggio, fornendo al mondo la sua campana e facendo così chiarezza una volta per tutte circa l’ambigua nonché improvvisa presunta sparizione dell’influencer all’interno del loro progetto comune. Stando a quanto da lui spiegato, un’effettiva lite ci sarebbe stata e si sarebbe sviluppata in seguito ad una partecipazione poco attiva di Luis nello sviluppo del podcast in questione. Ciò avrebbe portato il secondo a tirarsene fuori, chiudendosi in un secondo poi nel silenzio e causando in questo modo tutta una serie di infondati gossip.

Le liti più iconiche della tv: ecco quali ricordiamo

Ebbene, mentre il web attende l’altra versione e nuovi sviluppi, un buon modo per passare il tempo potrebbe essere quello di passare in rassegna tutte quelle litigate che sono passate alla storia: pronti?

Adriana Volpe e Giancarlo Magalli

Nonostante siano passati anni, la ricordiamo ancora tutti benissimo: nell’ormai lontano 2017 Adriana Volpe e Giancarlo Magalli ebbero una brutta discussione proprio durante lo show che conducevano insieme, “I fatti vostri”. Durante la lite, i due, si erano aspramente punzecchiati fino a sfociare in spiacevoli appellativi che il secondo avrebbe dato alla conduttrice in un momento di rabbia. E, se credete sia finita qui, vi sbagliate di grosso.

La litigata ebbe come prevedibile conseguenza grande risonanza all’interno dei social, tanto che si protrasse proprio lì tra gli stessi diretti interessati in un botta e risposta a dir poco virale, così come presso numerose interviste in un secondo momento. Il triste epilogo? Giancarlo Magalli fu condannato per diffamazione aggravata nei confronti di Adriana Volpe con tanto di risarcimento danni, e la ruggine tra i due pare tutt’oggi più presente che mai.

Bugo e Morgan

Ben più fresco del precedente, non possiamo che nominare lo scandalo consumatosi proprio sul prestigioso palco dell’Ariston in piena diretta tv tra Bugo e Morgan. I due artisti avevano partecipato insieme al Festival di Sanremo 2020, fino all’improvviso abbandono del primo nientemeno che durante la comune esibizione. Dopo un primo ed inevitabile momento di confusione generale, era emerso in seguito come Bugo si sarebbe sentito profondamente offeso dalla libera iniziativa di Morgan di modificare il testo della canzone in gara. Modifica della quale il cantante si era servito per insultare l’amico imputando a lui lo scarso successo del pezzo in classifica, dovuto a ripetute imprecisioni e stonature, rendendolo così ridicolo in mondovisione. Come e dove è finita la litigata tra Bugo e Morgan? Ovviamente in tribunale.

Arisa e Simona Ventura

Ma torniamo ora ancora più indietro, precisamente nel 2012, al tempo dell’iconico battibecco tra Arisa e Simona Ventura: il luogo ad ospitare la furiosa litigata fu il palco di X Factor, dove le due parteciparono nelle vesti di giudici. Quando il gruppo Freres Chaos seguito da Arisa venne eliminato a seguito del verdetto della giuria e del televoto, l’artista la prese molto male scontrandosi dapprima con Elio e poi con la Ventura dando vita ad un infinito susseguirsi di meme e fotomontaggi. In questo caso, però, abbiamo un lieto fine. Pare infatti che Arisa si sia scusata in un secondo momento, e che pace sia stata fatta.