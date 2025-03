Tendenza capelli, la permanente morbida sarà il trend della primavera di cui ti innamorerai

La permanente morbida è la nuova tendenza capelli da non lasciarsi scappare questa primavera estate. Che siano corte o lunghe, le chiome mosse sono sempre più amate dalle donne di tutte le età.

Femminili, eleganti e alla moda, i capelli mossi sono perfetti da sfoggiare in riva al mare, al lavoro, a una cena romantica con il partner o in giro per la città con le amiche; insomma, si tratta di una acconciatura a cui sembra difficile resistere.

Realizzare spesso le onde morbide, però, potrebbe danneggiare i capelli, specialmente se effettuati con spazzola e phon, ferri o piastre. Sicuramente il termoprotettore aiuta a limitare i danni, ma andando incontro alla calda stagione sarà sempre più difficile mettere la chioma a contatto con una fonte di calore.

Ecco perché la permanente morbida potrebbe essere una buona soluzione, ma di cosa si tratta esattamente? Scopriamolo insieme!

Permanente morbida: nuova tendenza capelli da sfoggiare questa primavera estate

I trattamenti dal parrucchiere di fiducia ti permettono di modificare leggermente la chioma o di fare un cambio radicale.

C’è chi preferisce optare per una messa in piega magari fatta anche all’ultimo minuto, c’è chi, invece, desidera avere la chioma sempre in ordine mettendo da parte una volta per tutte le lunghezze super lisce.

I capelli lisci donano eleganza e raffinatezza, ma la chioma riccia sta spopolando sempre di più. Come ottenerla in maniera definitiva? La permanente morbida è una tendenza capelli che sarà protagonista della bella stagione, si tratta di un look naturale e pratico da tutti i giorni.

La permanente morbida, infatti, viene realizzata con dei bigodini più larghi e può essere eseguita sia su un taglio di capelli medio che corto. I prodotti non sono eccessivamente aggressivi, questo perché l’obiettivo è donare alla chioma un aspetto più naturale. Il wavy bob, d’altronde, è un trend del 2025 sempre più richiesto nei saloni di parrucchieri.

Rispetto alla classica permanente, quindi, non si otterranno dei ricci ben definiti e strutturati, bensì sarà importante prendersi cura dei capelli anche durante il lavaggio e nel post shampoo.

Scegli prodotti di qualità per capelli trattati, inoltre non dimenticare di applicare sulle lunghezze una maschera nutriente: sarà importante mantenere sana la chioma, altrimenti il rischio di rendere le lunghezze secche e sfibrate è molto alto!