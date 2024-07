Perle, fai molta attenzione: ecco quando non indossarle assolutamente

Bellissime e sofisticate: le perle custodiscono alcuni segreti che non tutte conoscono. Scopriamo quando possiamo indossarle per avere un look chic e quando è proprio vietato farlo.

Hai delle perle tra i tuoi gioielli? Devi fare molta attenzione perché il galateo indica quando non vanno assolutamente indossate.

Le perle sono uno di quei gioielli che o si amano oppure no. Ovviamente il gruppo di donne che appartiene alle prime è la maggioranza. Si pensa che possano andare bene in qualsiasi occasione ma non è assolutamente così. Il galateo ci indica quando è corretto indossarle.

Bisogna fare davvero molta attenzione perché rischiamo di fare una brutta figura. Scorri le prossime righe per conoscere tutto il mondo che gira attorno ai gioielli di perle e al loro galateo.

Perle: ecco cosa sapere quando le indossi

Indossare i gioielli è qualcosa che moltissime donne fanno e amano. Era anche una usanza nei tempi antichi, dove con loro si esprimeva l’appartenenza ad una determinata famiglia. Se ci pensiamo bene i faraoni avevano delle collane ed ancora prima c’erano le collane con ciondoli di conchiglia.

Adesso, per scegliere i gioielli si fa riferimento a quello che vediamo sulle passerelle. Ma le perle sono un gioiello che non passa mai di moda. Se abbiamo la fortuna di averle dobbiamo conoscere il galateo. Sì, anche i gioielli ne hanno uno tutto loro.

Molto spesso vengono indossate in occasioni molto speciali. È, infatti, sconsigliato indossarle quando abbiamo qualche evento informale o sportivo. Sono molto delicate e si possono rompere facilmente oltre a non dare una buona impressione.

Ricordiamoci poi che non riflettono la luce come le altre pietre preziose e per questo motivo non andrebbero indossate solamente la sera. Ovviamente andare in piscina o al mare con le perle è sconsigliatissimo, si potrebbero rovinare.

Ci sono poi alcune credenze che indicano il numero di fili di perle da indossare in base all’età. Dai trent’anni a salire si possono indossare due fili di perle perché indicano una maturità. Solamente dopo i sessanta si possono indossare tre fili. Il giorno del matrimonio, poi, è assolutamente sconsigliato indossarle perché si dice che portano lacrime, stesso motivo per il quale non si regalano.