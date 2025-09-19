Stop alla perdita dei capelli | La verità che nessuno ti dice

La caduta dei capelli è un problema abbastanza comune che interessa moltissime donne soprattutto durante il cambio di stagione, i motivi possono essere diversi. Proprio in questo periodo dell’anno nel cambio di stagione si nota maggiormente la caduta, questo non deve può suscitare preoccupazione. È importante affrontare il problema così da capire come intervenire. Non resta che scoprire perché andiamo incontro alla perdita dei capelli, ci sono verità che nessuno ti dice.

Perdita dei capelli: le possibili cause

La caduta dei capelli è un processo naturale e temporaneo, che non deve allarmarci a meno che il problema non sia occasionale, ma persistente. I motivi della caduta dei capelli possono essere diversi, i più comuni sono lo stress, il cambio di stagione, ma ci sono cause che nessuno ti ha mai svelato che potranno stupirti, sono molteplici:

alopecia androgenetica

squilibri ormonali

menopausa

disfunzioni tiroidee

diete stressanti

stress fisico come post-partum, allattamento, malattie croniche

dimagrimento

lutti

ansie

separazioni

alimentazione carente di proteine, frutta, verdura, legumi

decolorazioni

tinte frequenti

utilizzo scorretto e frequente di piastre

uso errato del phon

Purtroppo anche l’alimentazione scorretta può causare la perdita dei capelli, come carenza di nutrienti essenziali pensiamo al ferro, zinco, vitamine del gruppo B e proteine possono davvero indebolire i capelli determinandone la caduta. Non dimentichiamo i problemi circolatori che possono causarla, chi l’avrebbe detto.

Sarebbe opportuno prestare attenzione anche ai trattamenti chimici e fisici come tinture, trattamenti di decolorazioni se vengono fatte con una certa frequenza possono solo stressare i capelli. Rivolgersi sempre al parrucchiere di fiducia solo così non correremo rischi!

Quando notiamo che i capelli iniziamo a cadere non dobbiamo sottovalutare il problema, ma affrontarlo. La prima cosa da fare è mettersi in contatto con il medico che potrà darci le giuste informazioni. Deve essere una persona qualificata ed esperta che può scoprire la causa e consigliarci dei rimedi. Rivolgersi ad uno specialista che si occupa di tali problematiche, il dermatologo è specializzato in tricologia. La visita si articola in più fasi. Sicuramente il medico farà degli accertamenti per evidenziare le problematiche scatenanti la caduta e indicarci la cura più adatta. Non sottovalutare il problema se la caduta è frequente. I possibili trattamenti possono essere terapie farmacologiche mirate, uso di shampoo specifici e integratori.

Cosa fare!

Per affrontare la caduta di capelli stagionale, si dovrebbe seguire una dieta con alimenti che contengono le vitamine del gruppo B ed E, sali minerali, di sicuro si deve seguire un’alimentazione sana, equilibrata e varia. Non stressare i capelli con troppi prodotti aggressivi ed evitare di lavare i capelli spesso. La frutta e la verdura non devono mai mancare a tavola, occorrono almeno 5 porzioni al giorno e scegliere sempre quelle di stagione! Infine ricordati di usare lo shampoo senza parabeni o siliconi, con efficacia scientifica dimostrata.