Perché questo autunno si porteranno le unghie solo così: il nuovo trend

Autunno e nail art, è questa la tendenza dei prossimi mesi: come valorizzare al meglio le tue unghie, il trend che farà impazzire tutte.

Nonostante le temperature siano ben più alte della media in gran parte del Paese, l’autunno è finalmente arrivato e con esso nuove tendenze a cui ispirarsi. Ogni inizio di stagione ha i suoi must have, che si tratti di abbigliamento, hairstyle o unghie e, anche quest’anno, le proposte in arrivo sono super interessanti. A proposito del meraviglioso mondo della nails, potrebbero esserci importanti novità in arrivo per le amanti della manicure.

La regola numero 1 è quella di dedicare alle mani la stessa cura che dedichiamo alle altre parti del corpo, idratando regolarmente anche le unghie con prodotti specifici o rimedi naturali (l’olio di oliva è un alleato preziosissimo). Dopodiché, è tempo di pensare all’estetica e di valorizzare al massimo la tua mano con forma e colore per unghie che fa al caso tuo. Uno dei trend della stagione proviene dagli USA e sembra mettere d’accordo davvero tutte. Come riportato da Elle, il magazine Who What Wear suggerisce la certezza glamour di questa stagione.

Saranno queste le unghie in tendenza questo autunno: perché mettono d’accordo tutte

Quadrate o ovali, scure o chiare, opache o glitterate: l’universo della nail art è immenso e racchiude un’enorme quantità di scelte, capaci di soddisfare ogni tipo di esigenza. Che si ricorra a gel e semipermanenti o si preferisca il caro e vecchio smalto fai da te, le unghie curate fanno ormai parte degli step di beauty routine irrinunciabili. Un modo per stare sempre in ordine, ma anche per dare sfogo alla propria creatività, scegliendo forme e colori che mettano in luce la propria personalità. Ma se ti dicessimo che la parola d’ordine di questo autunno è semplicità?

Di contro alle tendenze degli ultimi mesi, il must have dell’autunno/inverno 2023 sono le unghie corte. Niente punte extra lunghe, dall’America arriva il suggerimento perfetto, che potrebbe piacere davvero a tutte. Una soluzione comoda e pratica, ma allo stesso modo estremamente chic e raffinata. Che ha fatto breccia anche nel cuore di star del calibro di Selena Gomez e Kim Kardashian, che hanno abbandonato le extra lunghezze per uno stile decisamente più minimal. Quali nuace scegliere per valorizzare al meglio un’unghia corta?

Il vantaggio di questo tipo di manicure è che qualsiasi colore non risulterà mai eccessivo. Per un effetto ancora più elegante e sofisticato si consigliano colori nude, dai toni del bianco, latte, o rosa chiaro. Le unghie corte, però, rendono al massimo anche con i toni più strong, dal bordeaux al cioccolato, fino al nero, purché monocolore.