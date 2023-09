Beauty routine, il tonico è uno step fondamentale: una ricetta per ogni tipo di pelle, così lo prepari a casa a costo zero

La beauty routine è fondamentale ma deve differenziarsi in base al tipo di pelle e prevedere sempre l’uso del tonico.

Anche se molti sanno quanto sia importante prendersi cura del derma del viso, pensano che basti eseguire alcuni step per mettersi in sicurezza. In realtà oltre a dover eseguire tutti i passaggi utili, per la pelle è indispensabile scegliere i prodotti giusti. Questo non vuol dire necessariamente spendere tanto ma semplicemente utilizzare gli ingredienti giusti quindi anche con prodotti realizzati a livello domestico. Sono molte, infatti, le ricette casalinghe che possono tornarci utili. E, per la preparazione del tonico, ce n’è una adatta ad ogni epidermide.

Beauty routine: come utilizzare il tonico

Oltre a pulire in modo attento la pelle con un latte detergente o acqua micellare, ma anche con un detergente specifico, ogni giorno per andare a eliminare lo sporco e lo smog dai pori e a rimuovere il make up, bisogna utilizzare un tonico. In commercio se ne trovano di ogni tipo ma in realtà si può fare anche in acqua con dell’acqua distillata bollita.

Il tonico è utile per vari motivi, dal contrastare i segni del tempo alle impurità ed è quindi un validissimo strumento per la pelle. Non tutti hanno la stessa epidermide, ovviamente: c’è chi ha la pelle troppo grassa, chi troppo secca, chi soffre di dermatite e quindi bisogna individuare queste differenze prima di procedere.

Per chi ha la pelle grassa basta unire l’acqua con il rosmarino, infatti ha un’azione purificante intensa. Si può fare anche in quantità e poi conservare in frigo. Basta solo aggiungere il tutto e poi lasciar raffreddare, volendo è possibile integrare con un po’ di aceto per chi soffre di tendenza acneica. Coloro che hanno la pelle molto sensibile, invece, all’acqua distillata possono unire i fiori di camomilla. Questi impacchi sono fantastici anche sugli occhi, vanno a rendere la pelle distesa. Questo composto è ideale per chi soffre di pelle secca, screpolata, delicata e funziona sempre.

Il tonico a base di limone invece è per contrastare l’effetto lucido. Serve a chi ha la pelle grassa nella zona T quindi in quella parte del viso in cui si vede la lucidità dovuta al grasso. Per la pelle mista invece va bene usare la lavanda oppure il thè verde. Coloro che hanno problemi di pori molto visibili possono contrastare il problema con un mix di limone, aceto considerando qualche goccia in tanta acqua.

Il tonico va usato una volta al giorno e tamponato con dei batuffoli di cotone delicatamente sul viso, senza poi eliminare con acqua. In questo modo si ottiene un prodotto naturale, semplice e anche economico.