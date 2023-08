Pelle sana e detersione profonda con l’acqua micellare fatta in casa: bastano pochi ingredienti

Fra i prodotti più validi per detergere la pelle c’è l’acqua micellare che si può acquistare ovunque o farla in casa con pochi ingredienti.

Da alcuni anni l’acqua micellare si è imposta come uno dei prodotti di skin care più utili per rimuovere in poco tempo il make up, anche dalle zone più sensibili come gli occhi. Questo perché contiene le micelle, delle molecole di tensioattivi che attraggono acqua, olio e sporco, semplicemente usando un batuffolo di cotone o una salvietta. Il risultato è una pelle idratata e detersa in profondità, molto di più di ciò che si può ottenere usando una salviettina struccante o latte detergente e tonico. Oltre ai prodotti presenti in commercio, è possibile preparare l’acqua micellare in casa con pochi ingredienti.

Come preparare l’acqua micellare in casa

È possibile preparare l’acqua micellare in casa con pochi semplicissimi ingredienti che probabilmente già si hanno a disposizione. Si tratta di un prodotto economico in confronto a quelli che si vendono al supermercato o in profumeria. Bisogna considerare infatti che l’acqua micellare è un detergente da usare potenzialmente tutti i giorni e questo la dice lunga su quanto si dovrebbe spendere per averla sempre disponibile nel proprio beauty.

Con questa ricetta, invece, si potrà avere un prodotto allo stesso tempo valente ma economico e naturale. Per prepararla occorrono questi ingredienti:

un cucchiaio di sapone per il viso bio

2 cucchiai di olio d’oliva

2-3 gocce di olio essenziale di rosa

400 ml di acqua

un contenitore con dosatore o tappo

un imbuto

Basterà versare in una ciotola il sapone con l’olio d’oliva, quindi unire l’olio essenziale alla rosa, che darà un profumo davvero impeccabile all’acqua micellare fatta in casa. Infine aggiungere l’acqua e mescolare per bene. Con l’imbuto versare la miscela in un contenitore (magari uno di una vecchia acqua micellare acquistata in negozio). L’importante è che abbia il dosatore e si chiuda ermeticamente. L’acqua micellare fatta in casa è pronta per essere utilizzata durante la propria skin care per struccare e detergere in profondità la pelle, senza prodotti aggressivi e chimici.

Prima dell’utilizzo basterà agitare il flacone, quindi versare qualche goccia di prodotto su un dischetto di cotone fino a che non sia ben imbevuto e passare sulle zone del viso da pulire. L’acqua micellare non va risciacquata con acqua. Quindi, dopo averla applicata, è possibile passare allo step successivo della propria beauty routine che può essere applicare un velo di crema idratante.