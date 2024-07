Perché le donne simulano l’orgasmo, la spiegazione

L’orgasmo femminile è spesso un tabu, ma in realtà è un argomento che richiede una grande attenzione, perché molte donne fingono a letto?

Non tutte le donne amano parlare di orgasmo, capita spesso che sia un argomento poco trattato e che – o per timidezza o per riservatezza – resta qualcosa di cui non si discute abbastanza. Eppure sono moltissime le donne che simulano di raggiungere il godimento massimo e questo è dovuto a diverse ragioni.

Va detto che ci sono anche uomini che commettono una serie di errori comuni a letto, quindi per una donna non è sempre facile raggiungere l’orgasmo, ma invece di farlo notare, c’è chi preferisce fingere di aver avuto comunque piacere. Perché?

Per quale motivo le donne fingono di raggiungere l’orgasmo?

Non raggiungere l’orgasmo accomuna più donne di quanto si creda, capita però che chi non ottiene il massimo piacere dall’atto sessuale preferisce non farlo comprendere al partner anche solo per non ferirlo. L’anorgasmia, che è un disturbo dell’orgasmo femminile, può essere permanente o comparire in un determinato periodo della vita.

Il non raggiungimento dell’orgasmo da molte donne è vissuto come un disagio emotivo e questo le spinge a non raccontare al partner cosa sta accadendo e dunque fingere il raggiungimento del piacere. In realtà, come suggeriscono molti sessuologi, è importante essere sinceri sempre con chi si ha al proprio fianco, perché assieme si può intraprendere un percorso per risolvere questo problema.

Può capitare anche che una donna simuli l’orgasmo perché il proprio partner non sa come farglielo raggiungere, a maggior ragione una sincera comunicazione potrebbe di fatto eliminare il problema, che quindi non sarebbe una vera e propria patologia come quella sopraindicata.

Spesso, invece, capita che la donna per blocchi emotivi non riesce a raggiungere l’orgasmo e non vuole dirlo per il timore di essere lasciata o di non avere così una vita di coppia sana. In questi casi gioca un ruolo fondamentale la cultura di appartenenza così come la storia familiare.

Capita anche che si finga e non si dica perché la cosa provoca un certo imbarazzo, non sempre con il proprio partener c’è un dialogo aperto sui rapporti sessuali. Questo, inoltre, provoca una sensazione di ansia nella donna che così avrà ancora più difficoltà a raggiungere il massimo godimento.

Ci si può aiutare dando un po’ di pepe al rapporto – ma questo vorrebbe dire che alla base ci sia stata una comunicazione – magari scegliendo i posti più particolari dove fare l’amore. Ad ogni modo il suggerimento è quello di non fingere ed essere sinceri con il proprio partner, così da riuscire a superare assieme ogni ostacolo al piacere.