Perché Kate Middleton indossa sempre il blu: non è solo una scelta di stile

Kate Middleton, la scelta della futura regina di vestire tutta la famiglia sempre di blu: dietro questo dettaglio di stile si nascondono significati profondi.

Kate Middleton e il Principe William, futuri sovrani del Regno Unito, non sono solo una coppia affiatata ma formano anche una famiglia unita e alla moda. Sempre più spesso li vediamo sfoggiare abiti di colore blu, perfettamente coordinati tra di loro. Tutti ricorderanno sicuramente i figli George, Charlotte e Louis, indossare abiti blu coordinati durante i festeggiamenti ufficiali del Giubileo della Regina Elisabetta nel 2022.

Kate Middleton ha fatto del blu il suo colore distintivo fin dai primi giorni del suo ingresso nella famiglia reale inglese. Basti pensare all’annuncio ufficiale del suo fidanzamento con il Principe William, quando comparve di fronte ai giornalisti indossando un elegante abito blu, abbinato all’anello con zaffiro e diamanti che era appartenuto alla defunta suocera, Lady Diana. Questa scelta di abbigliamento sottolinea la sua connessione con la storia della famiglia reale e l’importanza del suo ruolo futuro, ma nasconde un significato ben preciso, che non è sempre chiaro al pubblico.

Kate Middleton, il blu è presente in ogni outfit

Il blu è diventato un vero e proprio marchio di fabbrica per William e Kate, che lo sfoggiano in varie sfumature, dall’indaco al blu elettrico, dal blu petrolio al blu di Prussia. Questa scelta non è casuale, ma mira a trasmettere messaggi sottili, considerando che i membri della famiglia reale non possono parlare apertamente di cause politiche o questioni delicate. In occasioni pubbliche e ritratti ufficiali, William e Kate indossano spesso il blu come una dichiarazione di intenti. Questo colore è scelto con attenzione perché rappresenta la calma e la responsabilità, due attributi chiave associati alla monarchia, che è sinonimo di stabilità. Inoltre, il blu è uno dei colori presenti nella Union Jack, la bandiera del Regno Unito, il che denota un forte senso di patriottismo.

Il blu non è solo un colore che simboleggia la stabilità e il patriottismo, ma ha anche connotazioni di pace e modernità. Questo lo rende perfetto per rappresentare la volontà dei Galles di promuovere valori sia tradizionali che progressisti nella società. Il blu, infatti, suggerisce unità e una comunanza di valori tra Kate e William, contribuendo a consolidare l’immagine di una coppia forte e coesa.

Il significato del colore reale

La famiglia reale è molto consapevole del messaggio che il loro abbigliamento trasmette alla società britannica e internazionale. Prima che il pubblico sappia quale lavoro stiano facendo o quale causa stiano sostenendo attivamente, il loro abbigliamento è visibile a tutti, e per questo motivo lo usano con coraggio per comunicare sottili significati.

Oggi il colore è simbolo di coesione, responsabilità e patriottismo non solo per Kate Middleton e il Principe William, ma per tutto il popolo britannico.