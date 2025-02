Il rossetto cambia colore ogni volta che lo applichi: ecco il motivo

Fai attenzione a come scegliere il rossetto: potrebbe cambiare colore una volta applicato sulle tue labbra. Per quale motivo? Te lo spieghiamo subito!

Hai visto una tinta labbra di cui ti sei innamorata e, una volta applicata sulle tue labbra, la delusione ha preso il sopravvento? Per quale motivo il colore non è quello che ti aspettavi?

Ebbene sì, il rossetto cambia colore in base ad alcuni fattori. Quali esattamente? Scopriamo insieme il motivo per cui il tuo rossetto sembra cambiare colore ogni volta che lo stendi sulle labbra!

Perché il rossetto cambia colore?

Il rossetto è uno dei prodotti must have a cui sembra difficile rinunciare. Può essere sfoggiato su look casual e make up no make up o su look più formali e intensi, come uno smokey eyes e un abito da sera. Ma qual è il motivo per cui il rossetto tende a cambiare colore?

Brand e aziende del settore propongono tantissimi rossetti, tinte labbra e lipgloss a cui sembra impossibile resistere. Sono tante le nuance proposte e molte amanti del make up vorrebbero avere un prodotto per ogni colore e sfumatura.

Hai da poco trovato una tinta labbra nude che sembra essere perfetta per te, una volta applicata sulle tue labbra, però, hai notato una sfumatura calda e aranciata che non ti aspettavi di vedere. Da cosa dipende?

I rossetti possono cambiare colore a seconda del colore naturale delle labbra, ecco spiegato il motivo. Per lo stesso motivo esistono tantissimi prodotti ideati apposta per colorare le labbra e lasciarle quanto più naturali possibili.

Valorizzare le labbra non significa necessariamente colorarle con una nuance vivace e intensa, ecco perché sono tante le persone che decidono di optare per questa tipologia di rossetto cambia-colore così da ottenere un effetto naturale e delicato.

Il rossetto può cambiare, quindi, in base al PH della pelle, di conseguenza lo stesso prodotto cambierà colore a seconda di chi lo indossa. Per tale motivo è importante capire che tipo di sottotono scegliere per il proprio make up e saper individuare tutte quelle nuance da privilegiare ogni giorno.

Per capire che tipo di rossetto scegliere, potresti prendere in considerazione l’idea di effettuare una seduta di armocromia con un’esperta del settore.

Quest’ultima ti aiuterà a individuare la tua stagione e a capire quale tipo di sfumature preferire non solo nel make up, ma anche nella scelta dei capi d’abbigliamento e del colore dei capelli! Una volta trovata la tua stagione, saprai come ottenere un make up che valorizzi il tuo incarnato e le tue labbra!