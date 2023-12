Per loro a Natale è come vivere in una fiaba: segni zodiacali che amano questo periodo dell’anno

Questi segni zodiacali vivono per il Natale e non aspettano altro tutto l’anno: è il momento più magico e bello dell’anno per loro!

Se c’è chi alla vista della prima lucina di Natale a novembre da di matto perché non ne può dei tempi che si accorciano, tanto che ormai una volta passato Ferragosto tra un po’ sarà possibile trovare al supermercato pandori, panettoni e chi più ne ha, più ne metta, di contro c’è chi vive solo in attesa del Natale.

Stiamo parlando di due fazioni opposte, ben polarizzate, ma che dimostrano come queste due posizioni siano in parte inconciliabili tra di loro e che è impossibile rimanere in mezzo. In altre parole, Natale o lo ami o lo odi. Ma quali sono i segni che lo adorano e che non aspettano altro che maglioni natalizi dal dubbio gusto, albero, presepe e lucine tutto l’anno? Non ci resta che scoprirlo insieme!

I segni zodiacali che amano Natale sopra ogni cosa: potreste rimanere sorpresi!

LEONE

Anche se il Leone fa fatica a esprimere i propri sentimenti, questo segno ama il Natale perché è l’occasione perfetta per stare con le persone a lui più care. I nati sotto questo segno, infatti, amano fare gruppo e dimostrare tutto il loro affetto e generosità con dei regali super. Ovviamente però, non manca anche la vena più vanitosa in un’occasione così speciale. Va bene insomma fare i regali, ma il Leone è anche impaziente di riceverli.

SCORPIONE

Ebbene sì, malgrado appaiano sempre misteriosi, come se dovessero nascondere sempre qualcosa, lo Scorpione non disdegna per nulla il Natale. Ma è proprio nel periodo più magico dell’anno che i nati sotto questo segno tirano fuori il loro lato più tenero e sentimentale nascosto per bene per il resto dell’anno. E poi, grazie alle vacanze natalizie, lo Scorpione può dedicarsi alle sue attività preferite: film e pisolini sul divano.

PESCI

I Pesci sono dei sognatori a occhi aperti, va da sé quindi che a Natale possano fantasticare e anche in grande nell’attesa del nuovo colmo di speranze per un futuro migliore. Ma non solo. Per i nati sotto questo segno, Natale rappresenta l’occasione perfetta per mostrare tutto i loro affetto alle persone più care, anche tramite gesti più materiali come i regali a cui si dedicano con cura e amore, davvero tantissimo amore.

TORO

Il Toro ama il Natale sopra ogni cosa e davvero un po’ come i supermercati, una volta passato il 14 agosto parte il countdown ufficiale in vista del 24 dicembre. Questo segno, infatti, ama tutto, ma proprio tutto, di questa e si sente bene e in pace con se stesso quando vede le strade addobbate a festa con tutte le lucine capaci di scaldare il cuore di chiunque. E poi il Toro è anche una buona forchetta e proprio a Natale può dare il meglio di sè!

CANCRO

Ma è il Cancro però che vince a mani basse. Questo segno zodiacale, infatti, più di ogni altro ama il Natale e quando non è dicembre, vive in attesa costante. Per il Cancro però il Natale rappresenta la voglia mai sopita di poter tornare bambini e non pensare per un attimo alla vita di tutti i giorni e alle preoccupazioni che scandiscono la quotidianità.