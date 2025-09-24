Come preparare i peperoni in friggitrice ad aria: il contorno colorato e saporito che conquista al primo assaggio

Preparare i peperoni in friggitrice ad aria ti permette di ottenere la base di innumerevoli ricette sfiziose. Con i peperoni arrostiti in questo modo, puoi preparare, ad esempio, una crema con cui condire la pasta, delle polpette e tanto altro ancora. Ma come cuocere i peperoni in friggitrice ad aria senza commettere errori? Ecco come realizzare uno dei contorni più sfiziosi della stagione!

Ricetta dei peperoni in friggitrice ad aria, come prepararli in poco tempo

Questa ricetta è versatile: può rimanere un contorno classico per accompagnare i secondi piatti oppure trasformarsi in una base da arricchire con altri ingredienti.

Il procedimento ti sorprenderà, perché è estremamente facile e adatto anche a chi è alle prime armi in cucina. Scopri, quindi, come poter preparare i peperoni direttamente in friggitrice ad aria, senza sporcare padelle o pentole!

Ingredienti

2 peperoni rossi

2 peperoni gialli

2 cucchiai di olio extra vergine di oliva

1 spicchio d’aglio

5 foglie di basilico

sale q.b.

Procedimento

Il procedimento è semplicissimo e veloce. La prima cosa da fare è prendere i peperoni e lavarli sotto acqua corrente, quindi asciugali delicatamente con uno strofinaccio. Posizionali all’interno del cestello della friggitrice ad aria, quindi cuoci per circa 30 minuti a 200 gradi. Gira i peperoni a metà cottura, quindi dopo circa 15 minuti. Quando i peperoni risulteranno ben dorati su entrambi i lati, dovrai lasciarli all’interno della friggitrice ad aria spenta. Dopo circa 20 minuti, tirali fuori e lasciali raffreddare. Privali della pellicina direttamente con le mani, poi elimina il picciolo. Taglia i peperoni a filetti, quindi condisci con uno spicchio d’aglio spellato e tritato e delle foglie fresche di basilico. Aggiungi l’olio extra vergine di oliva e metti in frigorifero. Dopo circa 1 ora puoi gustare i tuoi peperoni cotti in friggitrice ad aria ben conditi e saporiti!

La ricetta come avrai potuto notare è facilissima, perfetta per chi non sa come sorprendere gli ospiti durante una cena tra amici. Puoi preparare i peperoni anche il giorno prima e lasciarli in un contenitore ermetico per massimo 2 giorni in frigorifero.

Prova questa ricetta e non potrai più farne a meno! Finché i peperoni sono freschi di stagione, approfittane: diventeranno il tuo contorno preferito del momento. Ti consigliamo di provare anche la nostra ricetta dei peperoni in agrodolce.