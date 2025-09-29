Brufoli, irritazioni e pelle rovinata, il lato oscuro del make up

Per evitare brufoli, irritazione e pelle rovinata è necessario prendersi cura dei pennelli da make up che devono essere disinfettati, ecco una piccola guida completa.

Esiste un lato oscuro del make up che non tutti conoscono, potresti ritrovarti con brufoli, pelle rovinata ed irritazione. Quello che non tutti sanno è che i pennelli che si usano per il make up possono essere un rischio per la pelle. Questi oggetti andrebbero disinfettati correttamente e con una certa regolarità così da prevenire brufoli, infezioni e irritazioni. Non resta che scoprirlo, ecco una piccola guida da seguire.

Pennelli da make up: come disinfettarli correttamente

Per quanto i pennelli da trucco siano strumenti indispensabili per il make giornaliero, nascondono delle insidie. Non sono proprio innocui, col passar del tempo si possono accumulano germi, batteri, sebo, residui di trucco e cellule morte. Se non si puliscono in modo corretto e con una certa frequenza si possono andare incontro a problemi seri soprattutto per la pelle. Sai cosa succede?

Sai cosa può succedere? Se si applica il make up al viso con pennelli sporchi a lungo andare possono comparire sul viso brufoli e acne persistente, irritazioni e arrossamenti dolorosi, ma anche irritazioni cutanee e oculari, soprattutto se li usi per occhi e labbra.

Nessuno immagina che i batteri e i germi che sono invisibili a occhio nudo possono annidarsi nel pennello e trasferirsi direttamente sulla pelle del viso. Come disinfettare i pennelli da trucco?

La prima cosa da fare è sciacquare le setole del pennello con acqua tiepida, così da eliminare tracce di polvere e trucco, ma non basta! Immergere i pennelli in una ciotola con dello shampoo neutro o detergente specifico, poi massaggiamo le setole sul palmo delicatamente e poi procediamo al risciacquo, fino a quando non uscirà acqua pulita.

Immergiamo i pennelli in una ciotola con acqua e aceto, roteiamo le setole, ricorda di non bagnare il manico, poi risciacquiamo con acqua pulita e procediamo all’asciugatura all’aria aperta. Non posizionare mai i pennelli in verticale durante l’asciugatura perché l’acqua potrebbe infiltrarsi nel manico si potrebbe causare ossidazione e muffa. Non pensare di velocizzare l’asciugatura con l’asciugacapelli, potresti rovinare le setole. I pennelli si devono asciugare all’aria aperta e in zone ventilate, per evitare la formazione di muffa. Per asciugarli bene metterli in posizione verticale in un bicchiere o stenderli lateralmente. Se si mettono capovolti i pennelli si possono deformare le setole. Fino a quando non si saranno asciugati per bene i pennelli non riporli al proprio posto. Con che frequenza lavare i pennelli?

I pennelli per prodotti liquidi come i fondotinta, correttore, dovrebbero essere lavati dopo ogni utilizzo, per evitare la proliferazione di batteri, prodotti in polvere ombretto, cipria anche una volta a settimana. Si possono lavare i pennelli anche due volte in una settimana se usati quotidianamente.

Quello che non tutti sanno è che non disinfettare i pennelli da trucco non è solo una questione estetica, solo così non rischiamo di correre rischi di infezioni e irritazioni alla pelle.