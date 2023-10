Pelle liscia e priva d’impurità: i consigli per prendersene cura e migliorarne l’aspetto

Per avere una pelle perfetta è fondamentale prendersene cura, solo in questo modo si possono ottenere miglioramenti visibili.

Il derma è molto complesso, strutturato in modo differente da persona a persona, non esiste quindi una verità assoluta e una skincare adatta a tutti, ognuno deve seguire attentamente quelle che sono le caratteristiche del proprio tessuto e, in base a quelle, scegliere le soluzioni migliori.

In generale sicuramente un ruolo chiave lo riveste l’alimentazione, questo è un dato molto importante perché di fatto senza nutrienti sani e bilanciati e senza bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno vengono meno quelle che sono le basi per avere una pelle pulita.

Come avere una pelle liscia e priva d’impurità

Ognuno ha un tipo di pelle differente, questa però può variare quando ci sono determinate condizioni particolari quindi anche chi normalmente ha una pelle splendente può ritrovarsi con un derma completamente compromesso con acne, brufoli, punti neri.

Quindi è errato pensare che solo perché la pelle è luminosa e bella resti tale. Nell’adolescenza le imperfezioni sono connesse alle variazioni ormonali, per questo motivo sono transitorie, successivamente invece quelle che sorgono possono essere causate da fattori di vario tipo. In primo luogo una cattiva circolazione del sebo che non viene espulso a sufficienza e quindi resta intrappolato e per questo ottura il poro e ne causa poi il classico brufolo esterno. La seborrea è una patologia che può coinvolgere anche tutto il viso legata a infiammazioni, squilibri ormonali, gravidanza.

Per aiutare la pelle impura bisogna capire se questa è causata da qualcosa nello specifico oppure se è una condizione generale. Se è legata a qualcosa di particolare allora ovviamente va trattata la patologia per modificare la situazione, laddove sia conseguenza dell’alimentazione errata sicuramente i cibi da evitare sono zuccheri, farina, latticini e grassi. L’acqua è il più grande alleato per una pelle perfetta, anche lo stress ha un ruolo cruciale, anche se viene ampiamente sottovalutato.

Molto importante poi non mettere le mani sporche sul viso, non schiacciare i brufoli e fare molta attenzione a quella che è la gestione dell’igiene del volto. Cambiare spesso gli asciugamani è essenziale, soprattutto quando si ha la pelle delicata. Le mani devono essere sempre deterse e il viso va lavato con prodotti adeguati, non aggressivi e non tendenti al secco, anche quelli che vengono venduti come prodotti per il viso purificanti, talvolta rischiano solo di fare peggio quindi meglio consideare qualcosa come un latte o un olio.