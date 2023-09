Come curare la pelle delle mani: pochi trucchi per un effetto che ringiovanisce

La pelle delle mani è quella più esposta alle condizioni climatiche e di cui ci si prende meno cura rispetto a quella del viso, pertanto il suo invecchiamento tende ad essere più rapido e precoce, ma ci sono alcune strategie per prevenire rughe e macchie

La cute del dorso delle mani è estremamente delicata perché molto sottile e dunque particolarmente vulnerabile all’esposizione solare, al vento, all’inquinamento e a eventuali prodotti aggressivi, tuttavia non riceve sempre le adeguate premure che invece solitamente si dedicano alla pelle del viso.

La cura della pelle delle proprie mani, soggette a stress quotidiano, è molto importante per mantenere una cute morbida, sana e giovane. Occorre individuare i prodotti più adatti alla propria pelle e iniziare e prendere l’abitudine di idratarla, proteggerla e prevenirne così l’invecchiamento.

Prima di offrire qualche consiglio è importante che si conosca l’importanza di evitare sempre il contatto con agenti chimici irritanti, il fumo di sigaretta che come molti sanno danneggia anche la pelle e asciugarle sempre con delicatezza dopo il lavaggio.

Un valido aiuto nella protezione è dato ovviamente anche dai guanti che andrebbero utilizzati soprattutto durante le faccende domestiche con l’uso di prodotti aggressivi che possono danneggiare la pelle delle mani.

Come prendersi cura della pelle delle mani

Per un’idratazione impeccabile della pelle del dorso delle mani i prodotti migliori sono a base di acido ialuronico a diversi pesi molecolari in modo che ogni strato del tessuto pelle riceva la corretta dose idratante di cui necessita.

Per rallentare il processo di invecchiamento delle nostre mani è importante in primis proteggere la pelle dalle radiazioni solari che favoriscono la formazione di piccole e persistenti rughe utilizzando una protezione molto alta (SPF 50).

Per schiarire le macchie scure dovute al sole e all’età è utile ad esempio utilizzare creme a base di alfa-arbutina, vitamina C ed estratto di curcuma, componenti che hanno un’azione schiarente, mentre per ricompattare e rigenerare sono utili ingredienti come collagene, peptidi ed elastina, mentre per nutrire sono utili oli come quello di argan, cocco e jojoba.

Scegliere inoltre detergenti delicati che ripettino il PH e talvolta optare per un’esfoliazione che vada ad eliminare le cellule morte attraverso uno scrub a cui farà seguito una buona idratazione con creme ricche e nutrienti.