Pelle giovane dopo i 50 anni senza chirurgia, la routine viso che funziona davvero

Se vuoi mantenere la pelle giovane anche dopo i 50 anni non c’è bisogno di ricorrere alla chirurgia, con dei consigli pratici, una skincare mirata, rimedi naturali, noterai la differenza subito!

Sono tantissime le donne che desiderano mantenere una pelle giovane, luminosa e liscia dopo i 50 anni, non è necessario un intervento di chirurgia. Per contrastare i segni del tempo ecco alcuni rimedi naturali che possono essere tuoi alleati.

Pelle giovane dopo 50 anni: rimedi per una pelle liscia e tonica

Un dei problemi che interessa tutte le donne è il cambiamento della pelle dopo i 50 anni. Si sa che la pelle subisce cambiamenti strutturali, questo causa non solo una perdita di volume, ma di tonicità e si perde anche la compattezza. Dopo i 50 anni, la pelle inizia a mostrare i segni più evidenti del tempo, si iniziano a vedere le rughe, il tono si perde, la pelle risulta meno elastica e il colorito del viso è spento e poco luminoso. I livelli di collagene ed elastina diminuiscono, ma ci possono essere fattori esterni che possono peggiorare la situazione come l’esposizione al sole, l’inquinamento atmosferico, lo stress. Vediamo cosa fare per avere la pelle liscia, tonica e con poche rughe dopo i 50 anni.

La routine di bellezza ideale da seguire è questa. Ogni giorno si deve detergere e struccare la pelle usando prodotti naturali, mai andare al letto senza rimuovere tracce di trucco, possiamo solo ritrovarci con impurità.

Ogni mattina applichiamo una lozione o un’acqua micellare, poi l’idratazione intensa è fondamentale, quindi applicare creme ricche di acido ialuronico, ceramidi e peptidi. Andiamo ad applicare anche la crema SPF 30 o 50 tutto l’anno, non solo d’estate quando si va al mare.

L’uso dei sieri mattina e sera agisce in modo mirato sulla pelle dopo i 50 anni. Scegliere un siero anti-età così funziona benissimo per la correzione delle rughe, in caso di perdita di tonicità e in caso di pelle spenta. Al momento dell’acquisto lasciarsi consigliare la crema in base al tipo di pelle se è secca, grassa o pelle mista. Non trascurare occhi e labbra che sono zone delicate anche li presenti rughe, ma sottili. La sera prima di andare al letto applicare una crema notte dopo la detersione, così la pelle si rigenera più intensamente.

Non dimenticare mai di fare questo!

Dopo aver seguito la routine ogni giorno, una o due volte alla settimana è necessario esfoliare la pelle. L’esfoliazione del viso serve a rimuovere le cellule morte che purtroppo possono rendere l’aspetto del viso spento e poco luminoso. Una buona skincare migliora il rinnovamento cellulare. Quindi con la pazienza, la costanza, la cura quotidiana e trattamenti per il viso non invasivi possono davvero cambiare la tua pelle. Solo così il viso appare liscio, tonico, disteso e luminoso, ma ricorda di seguire un’alimentazione sana ed equilibrata.