Pelle a buccia di arancia, l’inestetismo più odiato dalle donne

La cellulite non è solo una questione estetica: dietro la pelle a buccia d’arancia si nasconde un’alterazione dei tessuti che interessa moltissime donne, anche giovani e normopeso. La pelle a buccia di arancia è uno degli inestetismi più temuti e discussi, soprattutto perché compare in zone molto visibili del corpo come cosce, glutei, fianchi e addome. Secondo quanto spiegato dalla dottoressa Maria Rita De Faveri, dietologa e medico esperto in medicina estetica, la cellulite interessa circa l’85% delle donne e può manifestarsi dopo l’età dello sviluppo con irregolarità cutanee, piccoli avvallamenti e il tipico aspetto “a materasso”. Per molto tempo è stata considerata un semplice accumulo di grasso, quasi una caratteristica fisiologica femminile. Oggi, invece, la cellulite viene descritta come …

La cellulite non è solo una questione estetica: dietro la pelle a buccia d’arancia si nasconde un’alterazione dei tessuti che interessa moltissime donne, anche giovani e normopeso.

La pelle a buccia di arancia è uno degli inestetismi più temuti e discussi, soprattutto perché compare in zone molto visibili del corpo come cosce, glutei, fianchi e addome. Secondo quanto spiegato dalla dottoressa Maria Rita De Faveri, dietologa e medico esperto in medicina estetica, la cellulite interessa circa l’85% delle donne e può manifestarsi dopo l’età dello sviluppo con irregolarità cutanee, piccoli avvallamenti e il tipico aspetto “a materasso”.

Per molto tempo è stata considerata un semplice accumulo di grasso, quasi una caratteristica fisiologica femminile. Oggi, invece, la cellulite viene descritta come una condizione più complessa, legata all’ipoderma, alla microcircolazione e al tessuto di sostegno. In altre parole, la cellulite non riguarda soltanto il peso corporeo e può comparire anche in donne magre, sportive o senza particolari problemi di sovrappeso.

Perché la pelle cambia aspetto proprio in quei punti

La cosiddetta cellulite, definita in ambito medico PEFS, cioè pannicolopatia edemato fibro-sclerotica, nasce da una serie di alterazioni che coinvolgono il tessuto adiposo superficiale, la circolazione venosa e linfatica e la struttura che sostiene la pelle. Il risultato esterno è quello che molte donne riconoscono allo specchio: cute meno uniforme, piccoli noduli, gonfiore e perdita di compattezza.

Le cause possono essere genetiche, ormonali e metaboliche, ma non mancano fattori quotidiani che possono peggiorare la situazione. Sedentarietà, alimentazione squilibrata, eccesso di sale e zuccheri, stress, fumo, poco sonno, abiti troppo stretti, tacchi alti e posture scorrette possono contribuire alla comparsa o all’aggravamento del problema. Anche la ritenzione idrica, spesso confusa con la cellulite, può accentuare il senso di pesantezza e rendere la pelle meno liscia.

L’errore che molte fanno quando vogliono eliminarla

Uno degli sbagli più comuni è pensare che per combattere la cellulite basti dimagrire in fretta. In realtà, una dieta ipocalorica drastica non è sempre la risposta giusta, soprattutto se non c’è sovrappeso. La strategia più efficace passa da una valutazione personalizzata, capace di distinguere tra grasso localizzato, ritenzione idrica e vera cellulite. Per questo il trattamento della pelle a buccia d’arancia richiede un approccio globale, non soluzioni improvvisate.

Alimentazione bilanciata, stile di vita attivo, attività fisica regolare e rinforzo muscolare possono aiutare a migliorare il microcircolo e il tono dei tessuti. Anche alcuni trattamenti di medicina estetica, come mesoterapia, carbossiterapia, massoterapia e linfodrenaggio, possono essere valutati dallo specialista in base allo stadio della cellulite. Le creme anticellulite, invece, non fanno miracoli: possono rendere la pelle più idratata, liscia ed elastica se usate con costanza, ma non sostituiscono alimentazione corretta, movimento e valutazione medica.