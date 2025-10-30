Paurosa ma per quanto è buona: la mia torta di Halloween è per golosoni coraggiosi

Paurosa ma solo per quanto è buona: scopri la torta di Halloween al cioccolato, soffice, golosa e scenografica con la ragnatela di cioccolato bianco. Ricetta facile ed irresistibile!

Ce ne sono di ricette sfiziose e golose per Halloween ma questa torta le batte tutte! Fa paura si, ma solo per quanto è buona! È praticamente il dolce perfetto, quello che preparo ogni anno quando voglio stupire tutti con qualcosa di scenografico, ma senza impazzire dietro a decorazioni complicate. L’effetto wow c’è eccome ma si fa in un lampo. Basta infatti una colata di cioccolato, per realizzare una favolosa ragnatela bianca e un profumo intenso di cioccolato, per far colpo su tutti.

La base di questa torta di halloween al cioccolato, è molto facile e veloce da fare, umida, soffice e golosa al punto giusto. Come si ottiene? Mescolando cioccolato fondente a volontà, in un impasto semplicissimo fatto con i soli ingredienti che hai in casa e il gioco è fatto. E poi c’è quella parte divertente, quella di creare la decorazione da brivido! Ti ritroverai a disegnare la ragnatela in pochissimi minuti ottenendo un effetto WOW pazzesco. Ti garantisco che è una di quelle torte sbrigative che non ti stanchi mai di fare, né di mangiare e tutti ogni volta ti chiederanno la ricetta, puoi starne certa!

Insomma, questa torta di halloween al cioccolato, è perfetta si per festeggiare la festa più terrificante dell’anno ma non solo! Di certo una volta che l’assaggi, non aspetterai più il 31 ottobre per prepararla te lo garantisco, troppo buona per non rifarla subito. Quindi che aspetti, basta chiacchiere e allaccia il grembiule, vedrai che in appena 10 minuti, avrai ottenuto una delle torte più gustose di sempre. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 35-40 minuti in forno preriscaldato statico a 170 gradi

Ingredienti per la Torta di halloween al cioccolato

Stampo da 28 cm

6 uova da separare

300 g di zucchero

240 g di cioccolato fondente

160 ml di olio di semi di girasole

40 g di cacao amaro in polvere

140 ml di latte

400 g di farina 00

1 bustina di lievito per dolci in polvere

1 bustina di vanillina

100 g di cioccolato bianco per la ragnatela

Come si prepara la Torta di halloween al cioccolato

Inizia sciogliendo il cioccolato fondente a bagnomaria o nel microonde e appena diventa liscio e lucido, lascialo intiepidire. In una ciotola grande poi, monta i tuorli con lo zucchero finché non diventano chiari e spumosi. Aggiungi poi a filo l’olio e il cioccolato fuso, insieme anche alla bustina di vanillina mescolando bene l’impasto. Setaccia poi farina, cacao e lievito, quindi aggiungili un po’ alla volta alternando con il latte, ricavando un impasto morbido e cremoso al punto giusto. In un’altra ciotola monta gli albumi a neve ferma e incorporali all’impasto con movimenti delicati dal basso verso l’alto, così da ottenere un composto leggero come una nuvola. Versa tutto nello stampo imburrato e infarinato e cuocilo per circa 35-40 minuti, facendo la prova stecchino prima di toglierlo dal forno e se esce asciutto, è pronto. Lascia raffreddare la torta completamente prima di passare alla decorazione e intanto sciogli il cioccolato bianco in microonde o a bagnomaria e lascialo raffreddare. Ora arriva la parte più divertente. Versa quindi il cioccolato in una sac à poche o in un sacchetto per alimenti tagliato sulla punta ben stretta e realizza la ragnatela. Disegna prima dei cerchi sulla superficie della torta, poi trascina una punta di coltello dal centro verso l’esterno più volte. Oppure se sei un po’ pratica, realizza filo per filo la tua ragnatela preferita.

Ed eccola lì, la tua torta di Halloween al cioccolato. Super scenografica, soffice e così golosa che una fetta tira l’altra, te lo garantisco, a fine serata non ne rimarrà neanche una briciola. E se vuoi altre idee veloci e sfiziose per halloween, non perderti le mie zucchette di riso! Oltre ad arricchire la tavola di dolci, partirai da un antipastino sfizioso e delizioso che fa colpo su chiunque. Buon appetito!