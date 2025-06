Questo è il prodotto beauty di cui non potrai più fare a meno: il tuo contorno occhi sarà più compatto e levigato

Diventeranno il tuo prodotto preferito della skincare, ma come utilizzare al meglio i patch occhi riutilizzabili e perché sono così importanti? Scopriamolo insieme!

Per potersi prendere cura della propria pelle è importante prediligere soluzioni ecologiche che siano, però, di qualità. Uno dei prodotti che non dovrebbe mancare nel beauty case di ogni donna, indipendentemente dall’età, sono i patch occhi riutilizzabili.

I brand e le aziende specializzate nel settore della cosmetica propongono ormai tantissime alternative per la cura degli occhi e dello sguardo, i patch sono sicuramente perfetti per ottenere uno sguardo più rilassato e una pelle più levigata.

Patch occhi riutilizzabili: perché usarli e quali sono i migliori

Perché le beauty addicted e i brand del settore consigliano di avere i patch occhi riutilizzabili nel beauty case? Questo prodotto è in grado di potenziare l’azione dei trattamenti nella zona da trattare, quindi va applicato proprio sopra le creme, i sieri o le maschere adatte al contorno occhi.

Se hai intenzione di provarli e non sai quali comprare, ti consigliamo di non perdere l’offerta che trovi online sul sito di Sephora fino al 22 giugno. I patch occhi riutilizzabili, ovvero gli Eye Patch Forever Resuable, li trovi a poco più di 13 euro, un vero e proprio affare visto che il prezzo dei patch solitamente si aggira attorno ai 20 – 25 euro.

Abbinali alla crema o al siero abituale, così da massimizzare l’assorbimento dei principi attivi grazie all’azione occlusiva dei patch. Sono morbidi e sottili, perfetti per adattarsi a qualsiasi forma del viso. Come usarli al meglio?

Ecco gli step da seguire per ottenere i benefici dei patch occhi:

detergi il viso con un prodotto adatto al tipo di pelle da trattare;

con un prodotto adatto al tipo di pelle da trattare; asciuga il viso tamponando delicatamente con un asciugamano;

il viso tamponando delicatamente con un asciugamano; picchietta il siero sul contorno occhi, quindi applica gli eye patch (dovrai indossarli sulla zona perioculare oppure posizionarli sopra l’arcata sopraccigliare);

sul contorno occhi, quindi applica gli eye patch (dovrai indossarli sulla zona perioculare oppure posizionarli sopra l’arcata sopraccigliare); lascia in posa i patch riutilizzabili per almeno 10 – 20 minuti;

i patch riutilizzabili per almeno 10 – 20 minuti; rimuovili e risciacqua i patch con acqua tiepida e sapone;

i patch con acqua tiepida e sapone; asciugali e posizionali nell’apposita trousse;

e posizionali nell’apposita trousse; procedi con gli step successivi della tua skincare.

A tal proposito, ti consigliamo di non perdere i nostri consigli su come fare un’ottima skincare in soli 5 step.

Alcuni brand propongono i loro patch occhi riutilizzabili con principi attivi già presenti nel prodotto: ad esempio, Apricot, a meno di 25 euro, consiglia i suoi beauty patch riutilizzabili con acido ialuronico per il contorno occhi. Ideali, quindi, come trattamento delle rughe, l’acido ialuronico penetra negli strati della pelle, rendendola più compatta e levigata. Sono riutilizzabili solo per 30 volte e i benefici potrai iniziarli a notare sin dalle prime applicazioni.

Ora che hai scoperto dell’esistenza dei eye patch riutilizzabili, siamo certe che non potrai più farne a meno!