Patch occhi da usare tutti i giorni | 3 marche tre le migliori contro le occhiaie

Da qualche anno a questa parte, la skin care è diventata sempre di più oggetto di curiosità, ma senza ombra di dubbio una delle maggiori novità è rappresentata dall’utilizzo dei patch per gli occhi. Ma quali sono le migliori marche da usare ogni giorno?

Ebbene sì, impossibile negare come, nel corso degli ultimi anni, la cura e l’attenzione riservata alla pelle siano cambiate considerevolmente, soprattutto per quanto riguarda il viso.

La beauty routine, composta anche dalla skin care, è un punto fondamentale del quotidiano per molti di noi, tanto che è stato riscontrato che si comincia a prendersi cura della propria pelle già da piccolissimi, con tanto di beauty influencer baby che suggeriscono quali possono essere i prodotti migliori da utilizzare nel quotidiano.

A ogni modo, oggi l’attenzione si concentra proprio sui patch occhi, che possono essere utilizzati quotidianamente e che ti permetteranno di andare a idratare la parte sottostante al tuo occhio, agendo persino contro le occhiaie.

Patch occhi: queste sono le tre marche migliori

Ebbene sì, i patch per gli occhi, nel corso degli ultimi anni, hanno convinto davvero tantissime persone che li trovano davvero utili per prendersi cura delle occhiaie o comunque aiutare quella parte di pelle a rimanere perfettamente idratata, così da non sembrare particolarmente affaticati soprattutto durante il mattino.

Sono talmente tanto comodi, infatti, che questi patch possono essere messi sotto gli occhi e coperti con gli occhiali da sole, utilissimi da indossare durante il tragitto in macchina per andare al lavoro, ad esempio. A ogni modo, il loro obiettivo è quello di farci avere uno sguardo riposato, meno spento, curare la pelle, magari delicata, e soprattutto migliorare la circolazione eliminando le fatidiche borse. Tenendo conto di quanto detto, dunque, sono state individuate tre marche di patch da poter utilizzare quotidianamente, così da donare alla nostra pelle lucentezza e soprattutto avere un effetto sempre raggiante.

Questi sono i tre migliori patch da utilizzare quotidianamente

A intervenire su una questione così molto delicata, dunque, è stato anche il portale web italiano di Vanity Fair, il quale ha stilato una classifica molto dettagliata, dove sono state introdotte le tre marche definite in un certo qual modo migliori da utilizzare nel quotidiano. Una caratteristica comune tra le tre marche di riferimento, poi, è rappresentata senza ombra di dubbio dal “monouso”.

La medaglia di bronzo, secondo Vanity Fair, va a Yepoda per dei patch realizzati con materiale hydrogel, con effetto rivitalizzante e idratante. Subito dopo, per la medaglia d’argento, troviamo Essence, realizzati sempre con lo stesso materiale della marca precedente, ma in questo caso con effetto extra idratante. La medaglia d’oro, invece, va a Garnier, i cui patch sono realizzati in tessuto biodegradabile e con effetto anti-occhiaie, quindi perfetti da mettere la mattina dopo aver lavato il viso e applicato magari un po’ di crema idratante.

Per quanto riguarda il riutilizzabile, però, nella classifica di Vanity Fair viene menzionato Foreo, anche questo realizzato con materiale hydrogel, con effetto antirughe e illuminante. Da provare, quindi, nel proprio quotidiano e verificare qual è il più adatto alle nostre esigenze e quali sono i risultati che doneranno alle nostre borse sotto gli occhi.