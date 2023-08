Pasta fredda, questa è super cremosa: a tavola in 15 minuti per un pranzo estivo da leccarsi i baffi

Una deliziosa pasta fredda super cremosa, tutti gli ingredienti che servono per questo piatto gustoso e semplicissimo pronto in 15 minuti

La pasta fredda cremosa è un’alternativa gustosa all’insalata di pasta, che è davvero popolare in questo periodo. L’aggiunta del formaggio spalmabile rende questa pasta ancora più squisita. Qualunque condimento si decida di usare, il formaggio lo renderà tutto incredibilmente saporito. Possiamo farne abbondanza e gustarla anche il giorno dopo. Ma attenzione, è così gustosa che potremmo finire per mangiarne più di un piatto! La ricetta è davvero semplicissima e soprattutto rapida: bastano solo 15 minuti!

Come preparare la pasta fredda cremosa

Questo piatto semplice e delizioso è perfetto per essere preparato per un pranzo o una cena in famiglia, con amici, e per stupire qualcuno a noi caro. La particolarità del suo gusto cremoso la rende irresistibile per qualsiasi palato. La pasta fredda è ottima anche perché possiamo conservarla in frigo e gustarla nei giorni successivi, durerà di più rispetto ad una preparazione classica.

Ingredienti:

200 g di pasta corta

120 g di formaggio spalmabile o ricotta

200 g di pomodorini

4 foglie di basilico

70 g di olive nere denocciolate

Sale (quanto basta)

Pepe nero (quanto basta)

Procedimento per la pasta fredda cremosa:

Mettere sul fuoco una pentola d’acqua e aspettare che arrivi a ebollizione. Aggiungere un po’ di sale nell’acqua bollente e poi mettete la pasta a cuocere. Seguire le istruzioni sulla confezione per il tempo di cottura. Nel frattempo, lavare i pomodorini e tagliarli a metà. Metteterli in una ciotola. Aggiungere le foglie di basilico tagliare finemente e le olive nere denocciolate nella stessa ciotola dei pomodorini. Aggiungere un filo d’olio extravergine di oliva e una spolverata di pepe nella ciotola. Mescolare tutto bene. Una volta che la pasta è cotta al dente, scolarla e versarla direttamente nella ciotola con gli ingredienti precedentemente preparati. Mescolare bene in modo che la pasta si amalgami con il condimento. L’ultimo passo è aggiungere il formaggio spalmabile o la ricotta. Mescolare ancora una volta per distribuirlo uniformemente. Ora la nostra pasta fredda cremosa è pronta da gustare!

Varianti: