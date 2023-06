Pasta fredda, quella in barattolo è perfetta per la schiscetta: in pochi minuti un pranzo leggero e sfizioso

Con l’arrivo dell’estate ci sono molte ricette sfiziose e gustose. Una di queste è senz’altro la pasta fredda in barattolo: la soluzione facile e veloce perfetta per la schiscetta, da portare in ufficio o al mare.

Se si è alla ricerca di una ricetta facile e veloce per i pranzi estivi, la pasta fredda in barattolo è l’ideale. Facile da preparare, è perfetta da portare con sé nella schiscetta. Si tratta di un piatto super gustoso ma anche molto leggero e, d’estate, l’ideale è non appesantirsi troppo.

Il caldo infatti non aiuta a digerire ed è per questo che la ricetta della pasta fredda in barattolo è la più indicata per queste giornate afose. Che si decida di portarla in barattolo o che si scelga di conservarla in una schiscetta, la ricetta è sempre la stessa. Buona ed anche dietetica, un piatto ha un totale di 470 calorie.

La ricetta della pasta fredda in barattolo: veloce e gustosa, pronta in pochi minuti

Per iniziare servono 70 grammi di pasta corta di ceci, come penne o fusilli, 100 grammi di un formaggio light (va bene anche la feta) cinque pomodorini datterini, 20 grammi di olive nere o verdi (dipende dai gusti), basilico, rucola, un cucchiaio d’0lio extra vergine e uno di aceto balsamico.

Come prima cosa si cuoce la pasta e dopo averla scolata va fatta raffreddare. Se si ha fretta, una soluzione è passarla sotto l’acqua fredda. Poi si tagliano i pomodorini, il formaggio in dadi e le olive. In seguito si uniscono gli ingredienti e si inizia a mescolare. La pasta andrà inserita nel barattolo o nella schiscetta e si aggiungeranno solo a questo punto il cucchiaio d’olio d’oliva e quello d’aceto balsamico.

Dopo aver mescolato di nuovo, il piatto sarà finalmente pronto. Una volta chiuso il barattolo o la schiscetta si suggerisce di agitare il tutto per amalgamare ancora meglio gli ingredienti. Infine il recipiente può essere riposto nel frigorifero così da tenerlo al fresco finché non verrà gustato. Come è facile notare siamo davanti a un piatto perfetto da portare in ufficio per pranzo o anche al mare.

Gli ingredienti, se lo si desidera, possono variare a seconda dei gusti. Al posto del formaggio, ad esempio, si può mettere il tonno in scatola e al posto delle olive il mais. Possiamo dare libero spazio alla nostra invettiva in cucina. Un piccolo accorgimento è quello di scolare la pasta qualche minuto prima, se non si consumerà subito la pietanza, così da non farla scuocere troppo.