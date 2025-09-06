Pasta con tonno, Philadelphia e piselli: come un piatto così semplice ha fatto impazzire tutti

La pasta con tonno, Philadelphia e piselli è molto facile da preparare e talmente buona da non credere

Pasta con tonno, Philadelphia e piselli, a volte non c’è bisogno di farsi in quattro per preparare una lasagna, degli agnolotti e quanto di più elaborato ci possa essere per potere preparare qualcosa di buono e che sa adattarsi ai gusti di tutti.

Con la pasta con tonno, Philadelphia e piselli saprai ottenere il favore di chiunque, grandi e piccini, per via della consistenza di tale piatto, della sua cremosità che rende tutto più buono e del mix di sapori che si viene a creare mettendo insieme una diversità di ingredienti a loro volta semplici ma esaltanti in aroma.

Come si prepara la pasta con tonno, Philadelphia e piselli

Per la preparazione della pasta con tonno, Philadelphia e piselli ci vorrà un tipo di pasta di tua scelta, anzitutto. Va bene tutto, indistintamente, sia quella corta, liscia o rigata, che quella lunga, più spessa o meno. Il consiglio è comunque quello di propendere per delle penne corte rigate che riescono a trattenere meglio il condimento. E basta poi assemblare la crema alla Philadelphia e tonno ed unire anche dei piselli cotti.

Difficoltà facile

Tempo di preparazione: 15′

Tempo di cottura: 5-10′

Dosi per 4 persone

Ingredienti della Pasta con tonno, Philadelphia e piselli

pasta di tua scelta 350 g

sale q.b.

cipolla q.b.

olio extravergine d’oliva q.b.

piselli freschi o surgelati 200 g

vino bianco q.b.

tonno sgocciolato 4 lattine

Philadelphia 3-4 confezioni singole normali

pepe q.b.

prezzemolo tritato q.b.

Procedimento

Per preparare la pasta con tonno, Philadelphia e piselli, devi comprare una cosa iniziare a far scaldare l’acqua per cuocere la pasta. Quindi metti una pentola con acqua sul fuoco, regola di sale e non appena inizia a bollire, calaci la pasta per cuocerla. Nel frattempo, in una padella antiaderente fai soffriggere un pochino di cipolla in un filo d’olio e non appena sarà dorata, metti a rosolare i piselli. Lascia cuocere per qualche minuto giusto per insaporire e se lo gradisci sfuma con un pochino di vino bianco. In ciotolina aggiungi il tonno sgocciolato, la Philadelphia e mescola tutto per bene schiacciando con una forchetta. Se lo preferisci aggiungere anche un pizzico di pepe e un po’ di prezzemolo tritato. Non appena la pasta inizierà a cuocere, prendi un pochino di acqua di cottura e aggiungi al composto creato in precedenza. Mischia un pochino e successivamente aggiungi i piselli. Mescola delicatamente con una spatola dal basso verso l’alto, così da non rovinare il composto. Non appena la pasta sarà cotta, scolala conservando un po’ di acqua di cottura e riponila in pentola. Ora aggiungi il composto con la Philadelphia e mescola delicatamente. Se dovesse risultare troppo asciutta, aggiungi un filo di acqua di cottura e rimescola. Una volta terminata la procedura, non ti resterà che impattare e servire la tua buonissima pasta con tonno, Philadelphia e piselli.

