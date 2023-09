Pasta al pesto, ma non con il solito sugo: 3 ingredienti e tanto condimento per un primo da leccarsi i baffi

Il pesto è uno dei condimenti più amati in Italia. Questa versione è davvero gustosa e si prepara con soli 3 ingredienti.

L’autunno è appena iniziato e con esso la voglia di piatti caldi e colorati da gustare come una vera coccola contro i primi freddi. Nello stesso tempo, ricominciando il lavoro dopo l’estate e le interminabili giornate piene di faccende da svolgere, si ha la necessità di preparare piatti che siano veloci e si preparino con pochi ingredienti. Un pesto è il giusto compromesso, ma non il solito alla genovese. Questa versione si prepara con 3 ingredienti tutti autunnali ed è davvero da leccarsi i baffi.

Come si prepara il pesto perfetto per l’autunno: ingredienti e preparazione

Zucca, noci e parmigiano: sono questi gli ingredienti principali del pesto perfetto per l’autunno. Colorato, profumato ma soprattutto gustoso, questo condimento è perfetto non solo per preparare un ottimo primo piatto.

Infatti, questa crema deliziosa può essere anche l’accompagnamento perfetto per dei crostini da offrire ai propri ospiti o ai propri cari durante un antipasto. Ma il punto di forza del pesto con zucca, noci e parmigiano è la velocità e facilità con cui si prepara. Gli ingredienti che occorreranno sono:

300 g di zucca

60 g di olio extravergine d’oliva

80 g di parmigiano grattugiato

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

80 g di noci

Uno spicchio di aglio

La preparazione è molto veloce. Prima di tutto bisogna pulire la zucca, togliendo la buccia esterna ed i semi; quindi tagliare l’ortaggio in quadratini. In una padella mettere olio extravergine d’oliva e uno spicchio d’aglio e far soffriggere la zucca per qualche minuto, aggiungendo sale e pepe a piacimento. Quando la zucca è cotta, spegnere il fuoco e lasciar raffreddare.

A questo punto si può creare il pesto o utilizzando il classico mortaio oppure un robot da cucina. In pratica bisognerà aggiungere le noci, lo spicchio d’aglio, la crema di zucca, il parmigiano, il sale e il pepe, fino ad ottenere un composto omogeneo. Infine aggiungere l’olio extravergine d’oliva e mescolare nuovamente con le lame. Il pesto può essere conservato in un vasetto sterile con coperchio chiuso fino a 3 giorni in frigo. Può essere usato sui crostini per un aperitivo o per condire una pasta.

Quando si è a corto di idee, questo piatto si rivelerà la scelta vincente per un pranzo veloce o per una cena con ospiti per stupirli con un pesto alternativo, diverso dal solito ma gustoso e perfetto per scaldare il cuore durante i primi freddi autunnali.