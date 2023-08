Partire sull’Orient Express per un viaggio da sogno extra lusso: suite e prezzi, tutti i dettagli

L’Orient Express, il treno per eccellenza, offre la possibilità ai viaggiatori di partire per un’esperienza alla scoperta del lusso.

Un viaggio che ripercorre le tappe storiche del treno e che ricrea quella stessa atmosfera in ogni sua parte, con servizi esclusivi e anche un’ambientazione che richiama quella originaria del treno. Una vera esperienza di viaggio, qualcosa di molto particolare e intrigante.

Il treno, con la sua lentezza, è il mezzo della scoperta non è solo un viaggio da un luogo ad un altro ma diventa una sorta di immersione totale in un’altra dimensione.

Orient Express, il viaggio del lusso: le tappe e i costi

Oggi è nuovamente possibile attraversare l’Europa a bordo dell’Orient Express che fu tanto caro ad Agatha Christie per il suo romanzo e che Chiara Ferragni ha documentato scrupolosamente mostrando i dettagli del mezzo di trasporto in assoluto più famoso.

Quello che vediamo oggi è infatti una ristrutturazione del treno antico, per questo è possibile avere la perfetta coincidenza tra storia ed eleganza moderna con servizi incredibili. Oltre alla tratta classica da Parigi a Instanbul, ci sono varie altre fermate ad esempio è possibile fare Venezia-Parigi oppure Vienna-Londra, Venezia-Budapest e ognuna ha un costo preciso.

Tutto dipende dalla durata del viaggio e dal relativo vagone scelto, ci sono alcune stanze più care di altre. Il Venezia-Londra che dura una notte ha un costo di 4 mila euro a persona mentre il Venezia-Budapest costa circa la metà, Venezia-Budapest-Parigi costa circa 4000 euro. In generale, in base al tipo di servizio scelto, si può spendere tra i duemila e i cinquemila euro.

Questo per quanto riguarda il viaggio base, parlando della suite il prezzo lievita e si arriva ad oltre settemila euro a persona. Questa offre massimo comfort, bagni spaziosi, elementi in seta, soggiorno privato. Oltre gli itinerari classici che sono stati mantenuti ce ne sono di nuovi, ad esempio Svizzera, Belgio, Paesi Bassi. In tutto il treno conta 17 carrozze e uno stile anni venti che è rimasto come punto di riferimento per tutti coloro che hanno letto quei romanzi.

A bordo del treno si può cenare, pranzare e anche consumare la colazione tutti insieme all’interno dell’apposito vagone, la ristorazione è di pregio ma è ovviamente l’esperienza nell’insieme a rendere l’Orient Express ancora oggi così desiderato. Di tanto in tanto sono disponibili delle offerte direttamente sul sito internet ufficiale che permettono di risparmiare, soprattutto per chi viaggia in gruppo o vuole organizzare un evento a bordo del treno.