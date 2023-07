Non solo aerei di linea, come prenotare jet privati in modo economico

I voli aerei sono sempre più costosi e diventa necessario valutare delle alternative, tra cui i jet privati che possono essere molto convenienti.

Quando un volo aereo andata e ritorno costava meno di 100 euro, ovviamente, una soluzione simile non era particolarmente indicata, ma oggi per un gruppo di persone – che sia una famiglia o degli amici – tale alternativa può risultare comoda e vantaggiosa. Il prezzo è praticamente lo stesso e si può contare su un trattamento di classe, niente fila, zero stress e il massimo della privacy.

Prenotare aerei privati non è più un’utopia solo per cantanti e personaggi dello spettacolo, ma qualcosa di comodo ed aperto a tutti. Certo, bisogna pagare. Però le tariffe odierne, se divise per un gruppo di viaggiatori e se rapportate ormai al costo di un normale biglietto per spostarsi anche in Europa, non sono poi così differenti.

Viaggiare con i jet privati conviene: come prenotarli

In passato erano destinati solo a un certo tipo di clientela in quanto dispendiosi, poi nel tempo i prezzi si sono abbassati. Mentre quelli dei voli di linea sono lievitati tanto da dire ufficialmente addio all’era del low cost. Sia perché i costi generali sono aumentati, sia per l’inflazione, oggi c’è una vera emergenza che ha sollevato la questione a livello internazionale.

C’è chi sceglie di viaggiare in treno con tempistiche maggiori ma costi contenuti, chi preferisce invece puntare a un’opzione differente come il camper o l’auto e chi ancora va alla ricerca di idee molto confortevoli, come l’aereo privato.

I jet si possono prenotare direttamente dalle aziende che offrono i servizi oppure, in alternativa, dal proprio aeroporto di riferimento in base alla città di partenza. Il prezzo è totale e va poi diviso per le persone che partecipano al volo. Se per esempio la cifra è per un jet da 6 posti o da 10 posti vi basterà suddividere la quota e accedere così ad un volo extra lusso.

I costi dipendono dal tipo di viaggio dunque dalla distanza e da una serie di determinati fattori. C’è però una piccola strategia: compagnie come Jettly offrono dei viaggi super economici, soprattutto durante la settimana. Sono quei voli che avrebbero comunque dovuto fare per spostare il velivolo e così ne approfittano per ottimizzare i costi. Basta solo avere un account, valutare le possibilità offerte e poi prenotare.

In questo modo si risparmia tanto. Con un prezzo ridotto si arriva a risparmiare fino al 90% del costo effettivo, una soluzione eccellente. Un volo ad esempio dall’Austria alla Germania ha un costo di 1590 euro con jet privato, se diviso per il gruppo di persone questo è praticamente più economico di quello di linea.