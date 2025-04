Il Paradiso delle Signore 9 si concluderà con un dramma: tutti in lacrime (spoiler finale)

Anche questa stagione de Il Paradiso delle Signore sta per chiudere i battenti e, come sempre, il pubblico dovrà prepararsi a colpi di scena inattesi. Nel corso del gran finale del capitolo 8, i telespettatori hanno assistito all’addio (definitivo?) di Vittorio Conti, che ha lasciato Milano per seguire la sua amata Matilde Frigerio all’estero: un duro colpo per gli appassionati della soap di Rai1.

Stando alle prime indiscrezioni, però, le brutte notizie non mancheranno neanche nelle puntate conclusive della stagione 9, quando arriveranno le risposte a diversi interrogativi. Negli episodi in onda tra la fine di aprile e l’inizio di maggio, diversi protagonisti vivranno una vera e propria svolta e per alcuni di loro arriveranno tempi molto duri, tra scoperte sconvolgenti e drammi.

Il Paradiso delle Signore, spoiler gran finale: la scoperta di Adelaide, dramma per Elvira

Salvo cambiamenti dell’ultima ora, la nona stagione de Il Paradiso delle Signore (la settima per quanto riguarda la programmazione in daily) si concluderà venerdì 2 maggio. La serie ambientata nella Milano degli anni Sessanta si interromperà nel corso dei mesi estivi, per poi tornare in onda regolarmente a partire dal prossimo settembre. Con tante novità e qualche dispiacere.

Al momento non esistono anticipazioni ufficiali, ma il finale di stagione potrebbe non regalare sorrisi a una delle coppia più amate della serie, quella formata da Elvira Gallo e Salvo Amato. Nelle prossime puntate in arrivo su Rai 1, la venere apparirà sempre più stanca ed affaticata, fino ad essere colta da grave malore. Le condizioni di salute della commessa faranno preoccupare non poco Salvo, in pensiero per la sua amata e per il bambino che porta in grembo.

Tra le ipotesi più accreditate circa il finale di stagione, c’è anche quella (tristissima) secondo la quale Elvira potrebbe perdere il figlio che aspetta da Amato. Anche per Adelaide di Sant’Erasmo i brutti colpi non sarebbero ancora terminati. Dopo le sofferenze della malattia, la contessa potrebbe dover fare i conti con la scoperta del tradimento di Marcello proprio nel finale di stagione.

Durante la permanenza di Adelaide a Londra, Barbieri si è lasciato andare alla passione con Rosa e potrebbe essere proprio quest’ultima a far nascere i primi sospetti nella contessa. Quando Adelaide si lascerà intervistare dalla Camilli non potrà fare a meno di notare qualcosa di strano in lei: la contessa metterà Marcello spalle al muro e lo costringerà a confessare la verità?