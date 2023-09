Paola Turani, il look in crochet incanta: la sfilata per le strade di Milano

Paola Turani, il look in crochet che incanta tutti mentre sfila per le strade di Milano, il punto forte è il suo sorriso.

Milano, la città della moda, è sempre al centro dell’attenzione quando si tratta di stile e tendenze. Di recente, in occasione della settimana della moda la fashion-week 2023 una donna che ha attirato l’attenzione di tutti è stata Paola Turani, la nota influencer e modella italiana, che ha sfoggiato un look mozzafiato fatto interamente a crochet. Il suo stile unico e audace ha incantato il pubblico mentre passeggiava per le strade di Milano.

Il look di Paola Turani durante la fashion-week a Milano

Il look di Paola Turani, indossava un micro top abbinato a una gonna color lavanda, il tutto completato da un maglione dello stesso colore. Questi capi erano realizzati in un materiale morbido e traforato, che li rendeva perfetti per la stagione autunnale in arrivo. Era evidente che Paola aveva scelto con cura ogni dettaglio del suo outfit per creare un look che catturasse l’attenzione. Le scarpe scelte con cura erano di colore argento e altissime con un tacco grosso e il plateau, donando un tocco moderno e futuristico all’outfit.

Il brand che Paola indossava era Benetton, una delle icone italiane nel mondo della moda. Benetton è noto per la sua attenzione alla qualità e ai dettagli, e questo si rifletteva chiaramente nell’abbigliamento di Paola. Il crochet, un’arte antica di lavorare con l’uncinetto, è stato utilizzato in modo innovativo per creare un look moderno e irresistibile. L’uso del colore lavanda ha aggiunto un tocco di dolcezza e femminilità al look.

Paola Turati cammina sfoggiando il suo outfit

La sfilata di Paola Turani per le strade di Milano è stata al centro dell’attenzione. Mentre camminava sicura di sé, attirava sguardi ammirati dai fan e dai paparazzi.

Tuttavia, come spesso accade quando si tratta di moda, ci sono stati anche commenti contrastanti. Mentre molti hanno appoggiato la scelta di Paola di indossare un look così originale e moderno, alcuni hanno espresso delle critiche. In particolare, alcuni commentatori hanno espresso il loro disappunto rispetto alla sulla lunghezza del micro top, sostenendo che fosse troppo corto e lasciasse intravedere il seno di Paola.

Queste critiche sollevano una questione importante riguardo alla moda e alle scelte dell’influencer. Paola Turani ha sempre sostenuto di essere se stessa e di vestirsi come vuole, senza lasciarsi influenzare dalle aspettative degli altri. Il suo look in crochet rappresenta la sua visione della moda e della rappresentazione della sua personalità.

Le critiche, non sembrano aver preoccupato Paola Turani. Ha continuato a condividere foto del suo look su social media, guadagnando molti like e commenti di fan che ammirano la sua autenticità e il suo coraggio nel fare scelte audaci.

Il look in crochet di Paola Turani ha fatto parlare di sé. Ha dimostrato che la moda non si tratta solo di seguire le tendenze, ma anche di esprimere la propria personalità e la propria creatività attraverso l’abbigliamento. La sua sfilata per le strade di Milano è stata apprezzata e criticata, e ha sicuramente ispirato molti a seguire lo stile unico, senza paura del giudizio.